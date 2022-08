Mercato: les détails de l'accord imminent entre le PSG et l’AS Rome pour Wijnaldum

Le départ de Georginio Wijnaldum (31 ans) du PSG vers l’AS Rome se précise. Selon le Corriere dello Sport, les deux clubs sont tout proches d’un accord et discutent actuellement des deniers détails d‘un prêt avec option d’achat.

Le PSG devrait se délester de deux milieux de terrain cette semaine. Alors que le club discute avec Everton pour le transfert d’Idrissa Gueye (32 ans), il est aussi tout proche d’un accord pour le départ de Georginio Wijnaldum (31 ans) vers l’AS Rome. Selon le Corriere dello Sport, les dirigeants de deux camps ont sérieusement rapproché leurs positions et finalisent les derniers détails. Le joueur y a aussi mis du sien en acceptant une baisse de salaire et en renonçant à certaines primes et bonus que le PSG lui devait, précise le journal italien.

Option d’achat automatique à deux conditions

Tiago Pinto, directeur sportif de l’AS Rome, a augmenté le pourcentage du salaire à payer par Rome, alors que Luis Campos, conseiller sportif, a accepté l’idée que Paris prenne en charge 40% des émoluments de l’international néerlandais (86 sélections, 26 buts) arrivé libre dans la capitale française en 2021. Le joueur est attendu dans les prochaines heures à Rome pour passer sa visite médicale et y parapher son contrat. Il sera prêté une saison avec une option d’achat qui sera automatique s’il joue 50% des matchs et que l’AS Rome se qualifie en Ligue des champions.

Les deux clubs discutent pour le montant de cette clause qui devrait être de dix millions d’euros. Selon le Corriere dello Sport, le transfert pourrait être bouclé dans les 24 ou 48 prochaines heures et le Wijnaldum pourrait débuter avec sa nouvelle équipe dimanche lors du match amical contre le Shakhtar Donetsk.

Après une saison décevante en France (38 matchs, 3 buts), l’ancien joueur de Newcastle voulait se relancer pour conserver ses chances de disputer la prochaine Coupe du monde avec les Pays-Bas (dui 21 novembre au 18 décembre). José Mourinho a érigé son recrutement comme l’une des priorités pour l’intégrer dans son entrejeu, sûrement avec un rôle de meneur de jeu. Son arrivée succédera à celles de Nemanja Matic, Paulo Dybala, Mile Svilar et Zeki Celik. Elle devrait précéder celle de l’attaquant Andrea Belotti, également attendu dans la capitale italienne.