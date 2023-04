Real: Ancelotti répète son souhait d'honorer sa dernière année de contrat à Madrid

En conférence de presse ce lundi à deux jours d'un quart de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea, Carlo Ancelotti a abordé à nouveau son avenir. Courtisé par le Brésil, le Mister entend honorer la dernière année de son contrat avec le club merengue.

Le sujet revient régulièrement sur la table ces dernières semaines. Courtisé de son propre aveu par le Brésil, Carlo Ancelotti suscite des interrogations sur son avenir, lui qui est lié avec le Real Madrid jusqu'en juin 2024. En conférence de presse ce mardi, l'entraîneur italien a répété sa fidélité à son club actuel.

>> Les infos mercato EN DIRECT

"J'ai un contrat jusqu'en 2024 et j'aimerais le respecter"

Tenants du titre de la Ligue des champions, les Madrilènes recevront ce mercredi (21h) Chelsea lors d'un quart de finale aller. "Il existe un joli dicton qui s'applique bien à cette affaire: le vent emporte les bavardages, a philosophé le Mister. J'ai un contrat jusqu'au 30 juin 2024 et j'aimerais le respecter."

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct Real Madrid-Chelsea

Déjà passé au Real Madrid entre 2013 et 2015, Carlo Ancelotti était revenu sur le banc merengue à l'été 2021, accompagnant ce retour par plusieurs trophées dont la Liga et la Ligue des champions la saison dernière. Pour cet exercice en cours, le Real Madrid est donc toujours en course pour la plus prestigieuse compétition européenne mais est rélégué à 12 points du FC Barcelone en championnat, à 10 journées du terme.

Par ailleurs, Carlo Ancelotti a abordé l'avenir de son fils Davide, aussi son assistant au Real Madrid et qui termine son cursus d'entraîneur UEFA Pro. L'ancien entraîneur du PSG a assuré que Davide Ancelotti n'irait pas à Bâle en tant que numéro un, malgré les rumeurs à ce sujet.