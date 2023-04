Mercato: Chelsea envisagerait un retour d'Ancelotti cet été

Selon ESPN, Chelsea pense à Carlo Ancelotti pour prendre la succession de Graham Potter. Mais l'entraîneur du Real Madrid est encore sous contrat pour un an et fait l'objet d'un vif intérêt du Brésil.

Lorsque Chelsea avait fait le doublé Premier League-FA Cup en 2010, c'était sous la houlette de Carlo Ancelotti. C'est peut-être ce qui donne des idées à la direction du club londonien, qui envisage de le faire revenir cet été, selon les informations données vendredi soir par ESPN. Le nom de l'entraîneur italien figurerait sur la short-list concoctée par les décideurs des Blues, en quête d'un successeur à Graham Potter.

Cette liste comporterait sept noms. Certains ont déjà filtré dans la presse: Luis Enrique, Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino. Marcelo Gallardo en serait aussi. Pour les deux premiers, les discussions seraient déjà bien avancées, bien que le club ait choisi de se donner du temps en redonnant les clés de l'équipe à Frank Lampard pour la fin de la saison.

Le Brésil veut Ancelotti

Faire revenir Carlo Ancelotti ne serait pas simple. Même s'il n'est pas certain de rester sur le banc du Santiago-Bernabéu après le terme de la saison en cours, son contrat au Real Madrid court jusqu'en 2024. Il a d'ailleurs tout récemment fait savoir en conférence de presse qu'il était "très heureux" dans la capitale espagnole. "Je suis dans le meilleur club du monde et je me sens très aimé ici", a-t-il lancé vendredi face à la presse.

Aussi, Carlo Ancelotti est déjà courtisé. Fin mars, il a reconnu être ciblé par la fédération brésilienne de football pour prendre en main la Seleção en vue de la Coupe du monde 2026.