Real Madrid: Setién s'est-il moqué d'Ancelotti? Une vidéo du coach de Villarreal amuse les médias espagnols

Après le succès de Villarreal sur la pelouse du Real Madrid (2-3), l'entraîneur du "Sous-marin Jaune" Quique Setién a accordé un jour de repos à ses joueurs, à l'instar de son homolgue madrilène, Carlo Ancelotti, après le Clasico il y a quelques jours.

Chambreur Quique Setién. L'ancien entraîneur du Barça a joué un vilain tour au Real Madrid. En plus d'avoir crée la surprise en s'imposant au stade Santiago Bernabeau (2-3) samedi soir, le Villarreal et Quique Setién se sont permis de chambrer Carlo Ancelotti dans les vestiaires à l'issue du match. Explications.

Lors du large succès cette semaine contre le Barça au Camp Nou en coupe du Roi (0-4), les joueurs madrilènes ont fêté dignement la qualification en finale dans les vestiaires. Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Carlo Ancelotti avait annoncé un jour de repos à ses joueurs. Une décision qui avait ravi Karim Benzema et ses coéquipiers.

Mais ce jour de repos n'a pas vraiment profité au Real Madrid. En effet, la Maison Blanche s'est inclinée ce samedi (2-3) à domicile contre Villarreal. Le club du sous-marin jaune s'était déjà imposé contre le Real Madrid au match aller. Dans un match aux multiples rebondissements où le Real a mené deux fois, Samuel Chukwueze a offert la victoire à Villarreal. Une défaite qui laisse provisoirement le Real Madrid à 12 points du Barça et qui rapproche encore un peu plus le Barça d'un 27e sacre en Liga. Ce succès au Bernabeu permet à Villarreal de revenir à quatre points de la 4ème place en championnat, place qualicative pour la prochaine Ligue des champions.

Setién chambre, Valverde déraille

Au retour des vestiaires, Quique Setién et ses joueurs ont célébré ce succès en terre madrilène. L'ancien coach du Barça a, sans aucun doute, imité son homologue italien en accordant lui aussi un jour de repos à ses joueurs. L'imitation est plus que réussie. La vidéo a rapidement fait le tour des médias espagnols et a suscité beaucoup de réactions en Espagne. Elle fait les choux gras de tous les médias ce dimanche matin.

Un match tendu qui se termine avec le possible chambrage de Quique Setién mais également un coup de sang de Federico Valverde. Selon la presse espagnole, le milieu du Real Madrid aurait adressé un coup de poing à Alex Baena dans la zone des bus. Au moment de quitter le stade, le numéro 16 de Villarreal avait la pommette très enflée. Selon Marca, ce conflit remonte à la coupe du Roi. Lors du 1/8 de finale en coupe d'Espagne, Alex Baena aurait lâché : "Pleure maintenant que ton fils ne va pas naître." A l'époque, Valverde craignait de perdre son fils avec sa compagne. Des propos qu'Alex Baena a démenti ce samedi soir. Toujours selon la presse espagnole, le club de Villarreal aurait envoyé la vidéo de l'agression à la police.

Federico Valverde et le Real Madrid devront rapidement réagir avec notamment la réception de Chelsea ce mercredi en Ligue des champions.