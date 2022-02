Real Madrid: Bale s'amuse des critiques sur sa condition physique

Face aux rumeurs des réseaux sociaux sur sa supposée perte de masse musculaire, Gareth Bale a manié l'humour sur Instagram. L'attaquant gallois du Real Madrid a tenu à démentir à sa manière.

Absent sur les terrains en club depuis le 28 août dernier, Gareth Bale se remet doucement de ses dernières blessures. S'il s'entraîne normalement depuis plusieurs jours au centre d'entraînement du Real Madrid, l'attaquant gallois suscite néanmoins des interrogations... surtout sur les réseaux sociaux où des photos comparatives ont été postées.

"A quel moment Bale a-t-il pu perdre autant de masse musculaire?", s'est demandé un fan du Real Madrid, entre deux photos qui auraient été prises à six mois d'écart. Sur son compte Instagram, le principal intéressé s'est amusé de l'ampleur vis-à-vis de cette interrogation, en montrant un autre cliché, pris le même jour, mais sous un angle différent, changeant la perception. Et effectivement, Bale semble ne rien avoir perdu au niveau de sa musculature.

Bale dans le groupe jeudi en Coupe du Roi

Gareth Bale n'a plus joué depuis la mi-novembre, où il avait retrouvé la sélection galloise. En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, le joueur de 32 ans n'a disputé que trois rencontres cette saison de championnat avec le club merengue. Difficile d'imaginer qu'une prolongation puisse avoir lieu, d'autant plus au vu du salaire de Bale, qui a aussi laissé planer le doute ces derniers mois sur une possible retraite.

Convoqué dans le groupe lors du dernier match de Liga face à Elche, Gareth Bale était resté sur le banc. Reste à savoir si Carlo Ancelotti comptera sur ce joueur d'expérience pour la double-confrontation à venir en Ligue des champions, lors des huitièmes de finale face au PSG. Le Gallois est en tout cas à nouveau dans le groupe pour le quart de finale de Coupe du Roi ce jeudi face à l'Athletic Bilbao, alors que Karim Benzema est laissé lui au repos.