Mercato en direct: deux pistes loin de l'Espagne pour Bale

Les clubs d'Europe sont désormais lancés dans le sprint final de la campagne 2021-2022 et cherchent à arracher le titre national, une place européenne voire un sacre continental comme l'OL et l'OM en Ligue Europa et en Conference League. Mais cela n'empêche pas les dirigeants de préparer la prochaine saison et de poser les contours d'un recrutement ambitieux lors du mercato estival.

Entre ceux qui vont prendre des risques malgré les incertitudes et ceux qui veulent déjà limiter la casse, la problématiques sont nombreuses pour les patrons de clubs de Ligue 1 et dans dans les grands championnats.