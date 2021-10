Real Madrid: Ancelotti ouvre la porte à un départ d'Hazard cet hiver

La situation d'Eden Hazard au Real Madrid n'est pas prête de s'arranger. En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, le Belge pourrait se voir montrer la sortie dès cet hiver à en croire les dernières déclarations de Carlo Ancelotti.

Il est devenu un simple joueur de rotation. Un remplaçant qu'on fait entrer à quinze minutes du coup de sifflet final ou qu'on aligne quand les cadres ont besoin de souffler. Alors qu'il était il y a encore trois ans l'un des meilleurs joueurs au monde (8e du Ballon d'or en 2018), Eden Hazard (30 ans) n'est plus que l'ombre de lui-même. Après deux premières années plombées par des blessures à répétition au Real Madrid, le Belge espérait se relancer sous les ordres de Carlo Ancelotti, arrivé cet été en remplacement de Zinedine Zidane. Mais sa situation ne s'est pas du tout arrangée.

Des clubs anglais seraient intéressés

Jusqu'à présent, le "Mister" italien préfère faire confiance à Vinicius, Rodrygo ou Marco Asensio pour épauler Karim Benzema en pointe. Hazard, lui, doit se contenter de quelques apparitions ici et là, et il peine à convaincre lorsqu'il a sa chance, à tel point qu'un départ cet hiver n'est plus à exclure.

Interrogé à ce sujet ce vendredi en conférence de presse, à la veille de défier Elche pour la 12e journée de Liga, Ancelotti s'est montré assez clair. "Nous devons prendre en compte ce que pense chaque joueur. Jamais dans ma carrière d'entraîneur je n'ai forcé un joueur qui veut partir à rester. Si un joueur veut partir, à mon avis, il faut le laisser partir. Il n'y a aucun doute là-dessus", a-t-il lancé.

Ancelotti avait déjà reconnu en début de semaine qu'Hazard était apte à jouer mais qu'il lui préférait pour le moment "d'autres joueurs". Arrivé au Real en provenance de Chelsea pour 100 millions d'euros il y a deux ans, l'international belge est sous contrat jusqu'en juin 2024. Pourrait-il envisager un départ cet hiver? À en croire les informations d'ESPN, des clubs anglais seraient prêts à lui offrir une porte de sortie, dont Newcastle et... Chelsea. Et le Real ne serait pas contre récupérer un petit chèque.