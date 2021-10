Real Madrid: Camavinga, la mauvaise passe après des débuts euphoriques

Après des débuts très remarqués avec le Real Madrid, le jeune milieu de terrain français, Eduardo Camavinga, marque un peu le pas à l’image de son remplacement à la pause, mercredi face à Osasuna (0-0).

Eduardo Camavinga continue d’apprendre. Si l’ancien Rennais a mis rapidement mis le Real Madrid dans sa poche lors de ses premières semaines passées en Espagne, il subit actuellement le contrecoup d’une intégration globalement réussie. L’été indien marqué par un but et une passe décisive lors de ses deux premières apparitions avec les Merengue est bel et bien fini. Si Carlo Ancelotti est très élogieux à l’égard du Français, l’expérience prime toujours au milieu. Et dans ce domaine, Camavinga, qui aura 19 ans le 10 novembre, ne pèse pas bien lourd face au trio Casemiro-Kroos-Modric. Le jeune Madrilène n’a pas encore bousculé la hiérarchie.

Ancelotti l'a déjà sorti deux fois à la pause

Dimanche c’est du banc qu’il a assisté au Clasico face au Barça (victoire du Real 2-1). Trois jours plus tard, il n’a pas profité de sa titularisation face à Osasuna à Bernabeu pour marquer des points. Pire, il en a peut-être perdus. Titulaire aux côtés de Casemiro et Kroos, il a été averti à la demi-heure de jeu pour un tacle trop appuyé sur Toro avant d’échapper de peu au rouge quelques minutes plus tard sur un autre geste non-maîtrisé.

Carlo Ancelotti qui a eu peur de l'expulsion, l’a remplacé à la pause par Rodrygo. Après le match de Liga face à l'Espanyol (2-1) au début du mois, c’est la deuxième fois que le coach italien sort l’ex-Rennais à la pause après que ce dernier a été averti. Selon AS, Camavinga paye son indiscipline, conséquence notamment de son apprentissage en Ligue 1, réputé comme un championnat très physique. "J'aime beaucoup ce championnat, il y a moins d'impact physique, même si on prend quand même pas mal de coups", confiait-il lors du dernier rassemblement avec les Espoirs. Le jeune Madrilène paye donc pour apprendre.