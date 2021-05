Mercato: Allegri refuse Tottenham en espérant le Real Madrid

Selon la presse espagnole, Massimiliano Allegri aurait décliné une offre de Tottenham, à l’affût d'une éventuelle proposition du Real Madrid, qui pourrait se séparer de Zinedine Zidane.

Le futur banc du Real Madrid est toujours inconnu à quelques jours de la fin de saison. Zinedine Zidane est pressenti pour quitter le club, alors que des noms autours de son potentiel successeur ont émergé: Raul et Massimilano Allegri. La rumeur autour du coach italien prend de l’ampleur ce jeudi avec l’information sortie par AS.

Allegri, une option "plus établie" que Raul

Le quotidien madrilène indique que l’ancien entraîneur de la Juventus, sans poste depuis son départ de la Serie A en 2019, aurait dit non à Tottenham pour se concentrer sur les pourparlers avec le club merengue. AS précise que l’arrivée d’Allegri est "une option beaucoup plus établie" que celle Raul, qui dirige actuellement la Castilla avec succès.

Le coach italien aurait ainsi réclamé à ses représentants de calmer le jeu avec les autres clubs intéressés, dont Tottenham, qui se cherche un nouvel entraîneur depuis le renvoi de José Mourihno. Ryan Mason a repris les Spurs en tant que coach intérimaire, mais il ne poursuivra pas l’aventure. Allegri se donne ainsi du temps pour réfléchir et évaluer la position du Real Madrid.

Zidane, un dernier titre et puis s'en va?

Avant de connaître l’avenir de son entraîneur actuel, les Merengue ont encore une dernière journée de Liga à disputer, ce samedi face à Villarreal. Qui ne sera pas dénué de tout enjeu: en cas de victoire et de faux-pas de l’Atlético dans le même temps à Valladolid, Zidane pourrait quitter le club avec une Liga en poche, sa troisième sur le banc madrilène.