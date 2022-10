Real Madrid: "L'avenir de cette équipe est écrit", la réponse d'Ancelotti à la rumeur Mbappé

S'il n'a pas complètement écarté la possibilité que l'attaquant français joue pour le Real Madrid dans un avenir proche, Carlo Ancelotti a estimé que l'avenir du club était déjà entre les mains des jeunes Vinicius (22 ans) et Rodrygo (21).

Carlo Ancelotti commence à en avoir l’habitude. Kylian Mbappé a beau être un joueur du Paris Saint-Germain, où il a prolongé en mai dernier, les rebondissements dans le feuilleton autour de son avenir ne manquent pas, l’actualité le renvoyant souvent à Madrid, et au Real, un club qu’il a pourtant éconduit la saison passée. Depuis le début de la saison, soit depuis le mois d’août, le technicien italien a déjà été interrogé plus d’une fois sur un hypothétique transfert de Mbappé chez le champion d’Europe en titre. Une fois n’est pas coutume, les journalistes espagnols n’ont pas manqué l’occasion de briller par leur entêtement ce mardi, alors que l'attaquant français a démenti dimanche avoir demandé un billet de sortie au Paris Saint-Germain pour janvier.

Florentino Pérez: "Le Real se concentre uniquement sur ses joueurs"

"Je ne sais pas ce que réserve l'avenir, a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse. Je ne sais pas ce qui peut arriver. L'avenir de ce club et de cette équipe est déjà écrit, je l'ai dit l'année dernière. Nous avons de jeunes joueurs comme Vinicius, Rodrygo, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Militao... L'avenir de cette équipe est déjà écrit. Les joueurs changent, c'est sûr que l'équipe de l'année prochaine ne sera pas la même que celle de cette année, mais ces joueurs ont déjà dessiné l'avenir du Real Madrid."

Interrogé sur le spleen de Mbappé à Paris, le président du Real Madrid Florentino Pérez, présent lui aussi à la cérémonie du Ballon d’or lundi soir, a ostensiblement tourné la page. Kylian Mbappé ? Le président du Real a fait mine de l’ignorer. "Non je ne suis pas fatigué des rumeurs sur Kylian Mbappé, je ne lis même pas les histoires sur Mbappé, a-t-il assuré. On a réalisé un bel été donc ce n’est plus d’actualité. Nous avons un grand avenir avec Vinícius et Rodrygo. Ce sont des joueurs de haut niveau, ils peuvent gagner le Ballon d'Or."

"Avec la quantité de jeunes joueurs que l’on a, ça ne tourne pas mal. Tchouaméni, Camavinga, Rodrygo, Fede Valverde, Vinicius, Militao… On a un futur très prometteur", a savouré le président, sur la même longueur d’onde que son entraîneur. Qu’on se le tienne pour dit, le Real ne relancera pas les spéculations. Florentino Pérez a d'ailleurs évité de répondre quand il a été interrogé sur la possibilité d'un éventuel futur transfert de Mbappé au Real. "Le Real se concentre uniquement sur les joueurs qui sont les siens, et on est très contents d'eux", a écarté Pérez.