Mercato: la phrase de Benzema sur les choix de carrière de Mbappé

En marge de la 66e cérémonie du Ballon d'or, Karim Benzema et Kylian Mbappé ont échangé mais n'ont pas évoqué la carrière du natif de Bondy, malgré les récentes révélations liées à son avenir et son refus de rejoindre le Real Madrid l'été dernier.

Tout juste sacré Ballon d'or, Karim Benzema a fait le point sur sa relation avec Kylian Mbappé et sur les derniers rumeurs concernant une éventuelle arrivée au Real du natif de Bondy dans la capitale espagnole. "Mbappé m’a félicité avant la cérémonie... Nous n’avons pas parlé du Real Madrid. Ce qu’il fait de sa carrière, c’est son histoire", a expliqué l'attaquant madrilène dans l'émission El Larguero de la Cadena Ser.

Présent à la cérémonie mais "seulement" sixième du classement du Ballon d’or, Kylian Mbappé, qui a chaleureusement applaudi KB9 au moment où ce dernier a reçu son trophée des mains de Zinédine Zidane, a également publiquement rendu hommage au Madrilène. "Félicitations frérot. Mérité !", a écrit le natif de Bondy sur Instagram.

>> Suivez les dernières infos mercato en direct

Perez veut tourner la page

Après avoir espéré la venue de Kylian Mbappé l'été dernier, Florentino Perez garde ses distances avec le champion du monde, malgré les récentes révélations explosives au sujet de son avenir et de son désir de quitter le PSG. Révélations qu'il a tenu à démentir lors du Classique dimanche. En marge de la cérémonie, le président madrilène a pris soin de faire comprendre qu"il veut tourner la page. "Non je ne suis pas fatigué des rumeurs sur Kylian Mbappé, je ne lis même pas les histoires sur Mbappé, a-t-il assuré. Nous avons un grand avenir avec Vinícius et Rodrygo - ce sont des joueurs de haut niveau, ils peuvent gagner le Ballon d'Or."