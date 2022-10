Mercato: Florentino Perez tourne ostensiblement la page Mbappé

Présent à la cérémonie du Ballon d'or pour assister au sacre de Karim Benzema, le président du Real Madrid Florentino Pérez a semblé vouloir tourner la page Kylian Mbappé.

Pas de place pour la spéculation. Lundi soir, à Paris, la cérémonie du Ballon d’or était l’occasion d’assister à de chaleureuses retrouvailles entre Florentino Pérez et Zinedine Zidane. Non loin du patron merengue et de l’ancien entraîneur du Real Madrid se trouvait un certain Kylian Mbappé, lequel était proche de signer en faveur de la Maison blanche au printemps dernier, avant d’opter pour une prolongation au PSG, avec la promesse qui lui a été faite d'être au coeur du projet parisien. Les récentes révélations explosives au sujet de son avenir, que l’on disait finalement loin de Paris l’année prochaine, ont relancé un feuilleton que l’on pensait terminé.

"Nous avons un grand avenir avec Vinicius et Rodrygo"

De quoi rapprocher Florentino Pérez et Kylian Mbappé ? Certainement pas. Les deux hommes ont conservé une certaine distance tout au long de la soirée, s’ignorant même complètement, ce que la presse espagnole s’est fait un plaisir de souligner. Même dans ses prises de paroles, le président du Real a pris soin de nous faire comprendre qu’il avait bien tourné la page. "Non je ne suis pas fatigué des rumeurs sur Kylian Mbappé, je ne lis même pas les histoires sur Mbappé, a-t-il assuré. Nous avons un grand avenir avec Vinícius et Rodrygo - ce sont des joueurs de haut niveau, ils peuvent gagner le Ballon d'Or."

Kylian Mbappé, mécontent de son sort à bien des égards, envisage-t-il de quitter le Paris Saint-Germain au prochain mercato d’hiver ? Le principal intéressé a fermement démenti dimanche soir après la victoire du PSG dans le Classique face à l’OM, mais les rumeurs vont bon train depuis une semaine. Les dirigeants se sont efforcés d’éteindre l’incendie à grands coups de démentis mais le joueur et ses conseillers paraissent lassés d’une situation qui ne correspond pas à ce qu’on leur avait vendu. Et ces dernières semaines, Mbappé n’a rien fait pour cacher sa lassitude, ce qui donne encore plus de corps à l’hypothèse d’une vraie rupture entre le joueur et sa direction.