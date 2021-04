Real Madrid: la prolongation de Sergio Ramos serait au point mort

Entre les bonnes performances récentes de Nacho Fernandez et Eder Militao, et les blessures dont il est victime, Sergio Ramos voit sa situation contractuelle ne pas évoluer. Selon AS, le Real Madrid souhaite toujours le conserver mais uniquement sous certaines conditions.

À quelques semaines de la fin de son contrat, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Pire encore, le renouvellement de son contrat semble au point mort alors que le club madrilène ne bouge pas ses pions.

Privée de son capitaine lors des deux confrontations face à Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions, l'équipe de Zinédine Zidane a relevé le défi haut la tête et s'est hissée dans le dernier carré. Sans Raphaël Varane non plus, Nacho Fernandez et Eder Militao ont su élever leur niveau et montrer que le Real peut avancer sans ses cadres.

Une situation qui ne joue pas en faveur de Sergio Ramos alors que sa prolongation n'avance toujours pas. Arrivé au Real Madrid en 2005, le défenseur espagnol se rapprocherait de jour en jour d'un départ.

Le Real veut le conserver mais ne fera pas de folies

Pas épargné par les blessures depuis le début de l'année civile, Sergio Ramos a manqué à l'appel lors du quart de finale aller et retour face aux Reds de Liverpool. L'Espagnol était aussi absent lors du match retour face à l'Atalanta au tour précédent.

Mais ses coéquipiers ont réussi à tenir la baraque et se sont qualifiés pour les demi-finales en montrant du caractère, une situation qui ne jouerait pas en faveur du capitaine historique du club comme le souligne le journal AS.

Le quotidien madrilène explique que les intentions du Real Madrid n'ont pas bougé. Les Merengue souhaiteraient conserver leur défenseur central mais n'auraient pas pour ambition de présenter une nouvelle offre au joueur. Tout dépendrait maintenant de la volonté de Sergio Ramos à l'accepter.

Annoncé avec insistance vers la capitale espagnole, David Alaba pourrait aussi rejoindre les rangs du Real Madrid cet été et renforcer le doute qui plane sur la prolongation de Sergio Ramos, dont le contrat expirera fin juin.