Real Madrid: Pluie d'hommages pour Casemiro, Modric et Kroos lui ont écrit une lettre

Le Real Madrid a remercié ce vendredi Casemiro, dont le départ pour Manchester United a été confirmé. Toni Kroos et Luka Modric, membres du "triangle des Bermudes" avec le Brésilien, lui ont rendu hommage dans une lettre.

Casemiro souhaitait "un nouveau défi". Le milieu brésilien de 30 ans, arrivé en 2013 au Real Madrid, va rejoindre Manchester United pour un contrat de cinq ans à la clé. Les Red Devils ont annoncé un accord ce vendredi pour le transfert, estimé à 70 millions d'euros, hors bonus. Après l'officialisation de son départ, Casemiro a reçu une pluie d'hommages de la part de la "Maison blanche".

Luka Modric et Toni Kroos, qui accompagnaient Casemiro au milieu de terrain depuis de nombreuses saisons, ont eux publié une lettre à destionation de leur coéquipier. "Tu vas me manquer. En tant que professionnel exemplaire. En tant que joueur de haut niveau. Comme un combattant qui m'a sauvé à plusieurs reprises... Mais, avant tout, comme une bonne personne, a écrit par exemple Kroos, dans des propos rapportés par Marca. Nous avons fait l'histoire, bon sang! Quelle période légendaire... Aujourd'hui, nos chemins sportifs se séparent, mais notre amitié demeure. Je peux te l'assurer."

"Cher Case, je me souviens encore de tes débuts dans notre club, commence Luka Modric. Comme tu étais nerveux! Je t'ai demandé d'être calme et maintenant j'y pense et regarde ce que ça a donné. Ce que tu as accompli! C'était aussi ma première saison et aucun de nous n'aurait pu imaginer ce que le football nous réservait. Tu es devenu un vrai leader. Tu l'as été pour tes coéquipiers et pour le madridismo. Nous nous souviendrons toujours de toi."

"Tu as été le meilleur garde du corps du monde", lance Modric

Luka Modric et Casemiro ont participé ensemble aux cinq dernières campagnes victorieuses en Ligue des champions, Toni Kroos étant arrivé après le sacre de 2014. "Nous avons beaucoup gagné ensemble, mais je garderai les moments que personne ne voit. Avec le travail quotidien à Valdebebas. Et surtout avec les blagues, parce que tu as toujours été de bonne humeur, même dans les moments de tension ou quand il y avait des erreurs, a ajouté Modric. Ces rires avec toi m'ont donné de la tranquilité. C'est comme regarder en arrière et te voir, en sachant qu'il y aura beaucoup de "Njega-Njega". Tu as été le meilleur garde du corps du monde. Tu vas me manquer, mais je te souhaite le meilleur. C'est ce que mérite un professionnel et une personne comme toi."

De son côté, le Real Madrid a déjà publié une vidéo pour remercier Casemiro, membre du "triangle des Bermudes" avec Modric et Kroos, selon une formule trouvée par Carlo Ancelotti. Mais c'est toute une équipe qui regrette déjà l'ancien de Porto. "Peu de choses à dire. Merci et merci, a commenté son compatriote Vinicius Jr. Toutes les équipes du monde ont besoin d’un Casemiro. Bonne chance, et que Dieu te bénisse! T’es une légende."