Mercato: "Il veut partir", Ancelotti confirme pour Casemiro, en route pour Manchester United

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le match de ce week-end contre le Celta Vigo, Carlo Ancelotti a confirmé l'envie de départ de Casemiro pour Manchester United. L'entraîneur du Real Madrid annonce que le milieu brésilien veut "essayer un nouveau défi".

En conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a admis que Casemiro était en passe de quitter le Real Madrid pour rejoindre Manchester United. L'entraîneur du Real Madrid dit en avoir discuté avec lui et que le milieu brésilien veut "essayer un nouveau défi". "Le club le comprend" ajoute-t-il.

"Il n'y a pas moyen de revenir en arrière"

"Casemiro, en raison de ce qu'il a fait et de la personne qu'il est, nous devons respecter ce souhait, assure le patron des Merengue, qui a dédié l'entièreté de sa conférence de presse au départ de son milieu phare. Il y a des négociations, ce n'est pas officiel, il est toujours notre joueur mais il veut partir. S'il le fait, nous avons les ressources nécessaires pour le remplacer."

Interrogé pour savoir s'il avait tenté de le convaincre de rester, il avoir "seulement écouté" Casemiro: "Il nous a beaucoup aidés. J'ai entendu sa volonté, son désir, il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Si tout se passe bien pour lui et qu'il y a un accord, nous lui souhaitons bonne chance et nous regarderons ce que nous avons. C'est difficile de parler, mais nous ne savons pas ce qui va se passer. S'il ne reste pas, les remerciements sont grands pour lui."

Probable absent contre le Celta

Concernant sa présence lors du match de ce week-end contre le Celta, il estime qu'il est normal que "si les négociations continuent", il ne se rende pas à Vigo. Carlo Ancelotti confie qu'il a réalisé jeudi que le transfert de son milieu de terrain pouvait devenir réalité. "Les plans ne changent pas. Ils doivent se battre et rivaliser, avec lui ou sans lui, assure-t-il. Cela dit, nous reconnaissons tous l'importance de ce joueur."

Lui assure que le Real a "des remplaçants dans l'équipe": "Tchouaméni est l'un des meilleurs milieux de terrain. Il y a l'option de Toni Kroos, comme lors de ma deuxième année ici. Nous avons Camavinga, qui a joué l'année dernière. Nous ne pouvons pas remplacer un joueur ayant les caractéristiques de Casemiro, mais nous en avons d'autres ; vous ne pouvez pas en faire jouer un seul ayant les caractéristiques de Casemiro. Pirlo, par exemple, a joué dans mes équipes."

Aucun remplaçant à Casemiro ne devrait arriver

"Tchouaméni est plus semblable à Kroos car il a plus de caractéristiques défensives, a-t-il complété. Il est fort dans les airs, il a un bon pied, il est percutant, il a la capacité d'entrer dans la surface adverse... Il est clair que je ne vais pas lui dire de jouer comme Casemiro. Nous devons essayer de tirer profit de son tir."

"Si Casemiro part, nous avons six milieux de terrain. Avec Casemiro, nous en avions sept. Je pense que six sont suffisants pour gérer toute la saison. Ces six-là sont très, très bons." Par le passé, Toni Kroos avait déclaré qu'il ne voulait pas jouer au poste de Casemiro. Ce à quoi Ancelotti a répondu: "Il ne m'a pas dit qu'il ne voulait pas jouer là-bas, peut-être l'a-t-il dit à d'autres. S'il me le dit à moi? Il ne va pas s'en soucier, il va jouer de la même manière."

"C'est une affaire personnelle et je le comprends parfaitement"

Casemiro reconnait que le joueur "a très bien combiné avec les autres milieux de terrain avec plus de qualité, avec Modric et Kroos". "Il est important et a été la clé du succès de Madrid", ajoute-t-il. Il assure que les joueurs comprennent sa décision. "L'ensemble du Real Madrid a beaucoup de respect pour lui. Quand Casemiro demande à essayer un nouveau défi, nous devons le comprendre, nous devons l'accepter avec le plus grand respect et la plus grande affection. Sur le plan personnel, quand on est avec une personne aussi gentille et professionnelle pendant si longtemps, on n'est pas heureux, mais le respect prévaut."

L'entraîneur du Real Madrid explique que la décision de Casemiro s'est faite pour des raisons personnelles. "Casemiro a très bien compris ce qu'est le Real Madrid. Il m'est arrivé quelque chose de similaire lorsque j'étais entraîneur du Milan: vous faites très bien, mais il arrive un moment où vous voulez essayer quelque chose de nouveau. Et je me sentais très bien dans un club qui était comme une famille. C'est une affaire personnelle et je le comprends parfaitement."