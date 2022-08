Manchester United: pourquoi Casemiro ne devrait pas pouvoir jouer contre Liverpool

Annoncé par Manchester United ce vendredi soir, le milieu de terrain arrivé du Real Madrid Casemiro ne devrait pas pouvoir disputer le derby contre Liverpool ce lundi. Le contrat du joueur n’est pas encore signé, alors qu’il est aussi attendu en conférence de presse à Madrid le jour du match.

Soulagés, les supporters mancuniens vont devoir se montrer patients. Si Manchester United a annoncé avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Casemiro, le joueur ne devrait pas être disponible pour la réception de Liverpool dans le derby ce lundi, au terme de la 3e journée de Premier League.

La visite médicale, le visa et la signature du contrat encore attendus

Et pour cause, les Red Devils informent dans leur communiqué que rien n’est encore formellement signé, retardant son enregistrement dans son nouveau championnat: "Il ne manque plus qu'une visite médicale réussie, l'obtention d'un visa de travail et la signature du milieu brésilien pour que ce transfert soit considéré comme officiel".

Le timing s’annonce donc trop court, à moins de 48 heures du coup d’envoi du match. Dans le communiqué annonçant son départ, le Real Madrid informe par ailleurs qu’une conférence de presse en présence du joueur et du président Florentino Pérez se tiendra ce lundi à 11h30 à Madrid, hypothéquant de toute façon ses chances de fouler la pelouse d’Old Trafford quelques heures plus tard.

Près de 85 millions d'euros bonus compris pour le Real

Casemiro aura donc l’opportunité de saluer une dernière fois le club merengue, neuf ans après son arrivée en provenance du Brésil. Le départ du milieu de terrain de 30 ans devrait pour rappel rapporter autour de 72 millions d’euros (plus 13 de bonus) au Real Madrid. Pendant ce temps, Manchester United tient enfin la recrue phare de son mercato.