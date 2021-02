Real Madrid: recruter Mbappé et Haaland coûterait… 852 millions d’euros

Selon la presse espagnole, pour disposer de Kylian Mbappé et Erling Haaland dans son équipe dès l’été prochain, le Real Madrid devrait débourser la modique somme de 852 millions d’euros, répartis sur six saisons.

Ce sont deux extraterrestres, le présent et l’avenir du football mondial. Alors forcément, cela coûte cher. Désireux de recruter Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Haaland (20 ans), selon le quotidien espagnol As, le Real Madrid sait à quoi s’en tenir: si elle souhaite s’offrir les deux joyaux européens, la Maison Blanche devra investir près d’un milliard d’euros! 852 millions plus précisément, soit la somme qu’il serait nécessaire de débourser si Florentino Pérez, le président du Real, fait signer aux deux joueurs un contrat s’étalant sur les six prochaines saisons.

Les salaires feraient exploser l'opération

Le média espagnol détaille ce montant astronomique comme suit. 300 millions d’euros pour les transferts bruts de Mbappé et Haaland, en partant du principe que chacun en coûte 150 – le site spécialisé Transfermarkt évalue actuellement l’international français du Paris Saint-Germain à 180 millions d’euros, contre 110 pour l’international norvégien du Borussia Dortmund.

Un montant auquel il serait nécessaire d’adjoindre les 432 millions de salaires éventuelles de Mbappé (soit 72 brut par an durant ces six saisons) et les 120 millions d’Haaland (soit 20 par an durant cette période), des aspirations salariales avancées par As. 300 millions d’euros de transferts + 552 millions d’euros de salaires, un investissement pharaonique si le Real Madrid, durement frappé économiquement lui aussi par la pandémie, souhaite réunir sous sa tunique blanche les deux attaquants, qui marchent sur l’eau actuellement et ont pour eux d’avoir moins de 23 ans.