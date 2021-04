Real: "Si Mbappé ne vient pas cet été, personne ne va se tirer une balle", lâche Perez

Interrogé par la Cadena Ser à propos de son projet de Super League, Florentino Perez en a profité pour faire le tour des questions d'actualité. Avec un discours pessimiste concernant une éventuelle signature de Kylian Mbappé, en fin de contrat en 2022 avec le PSG.

Après avoir longuement justifié son projet de Super League - en "stand by" de son propre aveu - Florentino Perez savait qu'il n'échapperait pas à l'évocation du prochain mercato. Invité de la Cadena Ser mercredi soir, le président du Real Madrid a insisté sur les difficultés économiques actuelles dans le monde du football.

"Les gens savent que si les choses ne se font pas, c'est parce que ce n'est pas possible"

De quoi rendre difficile l'idée d'un recrutement galactique, comme à la grande époque... par exemple avec Kylian Mbappé. "Si c'est la fin des gros transferts? Personne ne le sait, répond le dirigeant madrilène. Mais la Super League venait palier les pertes économiques de cette année. Si Mbappé ne vient pas cet été, je crois que personne ne va se tirer une balle. Les gens savent que si les choses ne se font pas, c'est parce que ce n'est pas possible. Je pense que les socios sont contents du travail que je fais."

"Mbappé va-t-il rester au PSG? Oui, c’est sûr", répondait d'ailleurs mardi le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, à un journaliste espagnol en s’engouffrant dans une voiture. Le champion du monde, en fin de contrat en 2022, n'a pas encore prolongé à Paris, malgré des discussions qui durent depuis des mois.

Une politique de jeunes moins coûteuse?

Un peu plus tôt, le président de la Super League et du Real élargissait sa réflexion: "Les gros transferts sont impossible à envisager sans entrée d'argent." En assurant que même sans signature de l'attaquant du PSG, le club merengue n'est pas sans atouts. "Nous avons beaucoup de jeunes, d'autres sont à l'étranger (en prêt ndlr) et doivent encore revenir... cette politique de recrutement de jeunes donne de bons résultats", note Florentino Perez. Comme un changement de politique?