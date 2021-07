Reims: Boulaye Dia en direction de Villarreal

Selon nos informations, Boulaye Dia se dirige du côté de Villarreal lors de ce mercato d'été. L'international sénégalais de 24 ans pourrait rapporter 15 millions d'euros au Stade de Reims, qui perdrait son attaquant auteur de 14 buts en Ligue 1 lors du dernier exercice.

Après trois saisons professionnelles au Stade de Reims, où il a lancé sa carrière, Boulaye Dia devrait changer d'air ces prochains jours. Selon nos informations, l'attaquant rémois pourrait signer avec Villarreal. Les négociations sont avancées entre les deux clubs.

14 buts en Ligue 1 cette saison

Le montant de l'opération se situerait autour de 15 millions d'euros pour l'international sénégalais de 24 ans. Arrivé à Reims à l'été 2018 en provenance de Jura Sud, Boulaye Dia s'est révélé ces deux dernières saisons. Lors du dernier exercice, il a inscrit 14 buts en Ligue 1 en 36 apparitions.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Boulaye Dia était déjà annoncé sur le départ l'été dernier. Mais il est resté au club champenois, contribuant au maintien avec une 14e place à la clé. Au micro de RMC en janvier dernier, il confirmait avoir eu des contacts avec l'OM notamment, lors du dernier mercato d'été.

S'il avait eu un bon de sortie cet hiver, il est finalement resté à Reims, même s'il a été moins performant en deuxième partie de saison. "Il faut que j'aille dans un projet où je puisse jouer et continuer à progresser", confiait-il alors à Top of the Foot. Villarreal semble désormais sa prochaine destination, alors que le sous-marin jaune a terminé septième de la dernière Liga.