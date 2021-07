Mercato: à 40 ans, Penneteau retrouve la Ligue 1 avec Reims

Le Stade de Reims a officialisé la signature de Nicolas Penneteau ce lundi. L'ancien gardien de Bastia et Valenciennes, âgé de 40 ans, s'engage avec le club champenois jusqu'en 2023.

Sept ans après son départ de Valenciennes, Nicolas Penneteau retrouve la Ligue 1. Le Stade de Reims a officialisé la signature du gardien français, âgé de 40 ans, jusqu'en 2023. Il était libre de s'engager avec n'importe quelle équipe depuis le 30 juin et la fin de son bail avec Charleroi, qu'il avait rejoint à l'été 2014 en provenance du VAFC.

A Reims, Penneteau devrait logiquement endosser le rôle de doublure de Predrag Rajković, international serbe et élément majeur du club champenois depuis son arrivée en 2019. "Je ne viens pas juste pour chausser les crampons, m'entrainer et repartir", prévient cependant Penneteau dans un communiqué du club. "J'aime l'idée de pouvoir se retrouver dans les valeurs d'un club et de contribuer à un projet. Sur les séances avec les gardiens, je vais essayer d'apporter une énergie positive pour travailler dans la bonne humeur tout en étant performant. Il faut qu'on se tire la bourre pour se tirer vers le haut."

Plus de 700 matchs en professionnel

"On a beaucoup parlé de jeunesse dans le cadre du projet mais, pour l'encadrer, il faut un certain nombre de piliers. Nicolas vient pour apporter toute son expérience", détaille de son côté Mathieu Lacour, directeur général du Stade de Reims, sur le site internet du club.

Après plus de 700 matchs depuis ses débuts en professionnel, celui qui a passé huit ans à Bastia (1998-2006) et à Valenciennes (2006-2014) repart donc pour un nouveau défi. L'an passé, il a été titulaire à 22 reprises avec Charleroi en D1 belge, mais il avait fini par s'asseoir sur le banc à la mi-saison.