Reims: Will Still ne cache pas "son rêve" d’entraîner en Premier League

Depuis son intronisation en octobre dernier, Will Still fait des merveilles sur le banc du Stade de Reims. A 30 ans, le coach belge d’origine anglaise savoure des débuts réussis. Tout en regardant déjà vers la Premier League, où il aimerait s’imposer dans les années à venir.

Il a vu le jour en Belgique et il a grandi près de Bruxelles. Mais c’est du sang britannique qui coule dans ses veines. Will Still a été élevé dans une famille anglaise, qui a débarqué dans le plat pays deux avant sa naissance. Alors forcément, le coach du Stade Reims regarde de l’autre côté de la Manche lorsqu’il envisage son futur.

"L'Angleterre m’a toujours semblé être ma maison et un endroit où j'aimerais retourner, confie le technicien de 30 ans dans une interview accordée à Sky Sports. J'aurais l'impression de rentrer chez moi, tout simplement parce que la culture anglaise fait partie de moi, de mes racines, de ma famille, de ce que je suis." Après ses débuts tonitruants sur le banc rémois, où il a été intronisé en octobre dernier après le départ d’Oscar Garcia (dont il était l’adjoint), Will Still fait parler de lui en Grande-Bretagne.

"Continuer à réaliser mes rêves"

Son nom a été associé ces derniers mois à Leeds ou Southampton. Et il ne cache pas son envie de découvrir la Premier League dans le futur. "Je pense que si vous demandez à n'importe quel enfant ce qu'il aimerait faire, il vous répondra qu'il aimerait être un footballeur ou un manager de Premier League. Et je ne suis pas différent. J'ai été élevé comme tout le monde et j'avais les mêmes rêves. Je vais continuer à les réaliser, annonce Will Still. Si ça arrive un jour, je le mériterai, ou j'espère que je l'aurai mérité, mais je me rends compte de tout ce qu'il y a à faire avant d'y arriver et de tout ce que j'ai à apprendre. Pour l'instant, je laisse ça de côté".

L’entraîneur aux cheveux roux, qui a débuté sur un banc à 24 ans, affirme qu’il est même prêt à passer par la case Championship, en deuxième division anglaise. Avant de viser la PL. "Vincent Kompany était à Anderlecht l'année dernière, il est allé en Championship (à Burnley) et il fait un travail incroyable. Je pense que le championnat rivalise avec les meilleurs du monde. Toutes les portes sont ouvertes. Je n’exclus rien."

"Être capable de me renouveler"

En attendant, Will Still va déjà terminer la saison avec Reims, actuel 9e de Ligue 1, où il est sous contrat jusqu’en 2024. En s’inspirant de Sir Alex Ferguson, son modèle, tout en peaufinant son propre style, après avoir essuyé sa première défaite dimanche contre l'OM (1-2): "Je veux être capable de me renouveler et de me tenir au courant des dernières méthodes de jeu, des derniers moyens de communication et des nouveaux exercices à l'entraînement. J'espère vraiment être un meilleur entraîneur dans cinq à dix ans". Si possible en Premier League.