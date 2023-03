Reims-OM: Will Still s'amuse de sa toute première défaite en Ligue 1 après une folle série

Invaincu lors de ses 17 premiers matchs en Ligue 1 comme entraîneur du Stade de Reims, Will Still a finalement connu la défaite ce dimanche soir, face à l'OM (1-2). De quoi lui miner le moral? Pas spécialement.

La série devait s'arrêter, tôt ou tard. Nommé en octobre dernier comme entraîneur principal du Stade de Reims, le Belge Will Still n'avait pas perdu un seul de ses 17 premiers matchs de Ligue 1 avec la formation champenoise, connaissant ainsi des débuts exceptionnels. Mais ce dimanche soir, son équipe a finalement "craqué" face à l'OM, à Auguste-Delaune (défaite 2-1). De quoi miner le moral du technicien? Même pas. Interrogé à l'issue de la rencontre, Still s'est voulu positif, et déjà soucieux de repartir de l'avant.

>>> Revivez Reims-OM

"Peut-être que je vais devenir un vrai entraîneur après avoir perdu"

"La réalité du football nous a frappé de pleine face, a-t-il d'abord glissé sur la rencontre du soir. Sur l'ensemble du match on a été assez entreprenants et intéressants dans le contenu. On a réussi à mettre en difficulté une très belle équipe de l'OM jusqu'à la 94e, je ne peux qu'être fier."

Avant d'évoquer dans un sourire la superbe série qui prend fin: "Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont jouer 19 matchs sans perdre. Peut-être que je vais devenir un vrai entraîneur après avoir perdu. (...) Mais j'ai surtout un sentiment de fierté et de positivisme. On a écrit une très belle histoire, il reste 10 matchs, à nous d'en écrire une de nouveau."