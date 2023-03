Reims-OM: le gros coup de Marseille, qui brise la série de Will Still et récupère sa place de dauphin

Vainqueur à Reims (2-1), l'OM a été bousculé mais demeure redoutable à l'extérieur en Ligue 1. Le club phocéen récupère sa deuxième place au détriment de Lens et revient à sept points du Paris Saint-Germain.

Accroché à domicile par Strasbourg (2-2) le week-end dernier, l’OM a effacé la déception et rangé cet accroc au rayon des mauvais souvenirs en allant s’imposer (2-1) sur la pelouse du Stade de Reims ce week-end. Will Still, dont l'équipe restait invaincue depuis 19 matchs en Ligue 1, a connu sa première défaite en tant qu’entraîneur dans l’élite. Ce précieux succès emporté de haute lutte face à "la meilleure équipe de France" - dixit Igor Tudor - permet surtout à l’OM de récupérer la deuxième place à Lens et de mettre la pression sur le PSG, battu (0-2) plus tôt dans la soirée au Parc des Princes.

Le club de la capitale possède encore un matelas confortable de sept points d’avance sur son rival marseillais, mais une nouvelle défaite dans les prochaines semaines et le matelas en question ne serait plus aussi confortable. Car si le PSG a montré des signes inquiétants sur le plan de l’envie et de la détermination dans une période compliquée pour lui, les Marseillais ont montré qu’ils en avaient, eux, du caractère, à l’image du Chilien Alexis Sanchez. L’ancien Barcelonais a sonné la révolte après une entame de match compliquée qui a vu les Marseillais se faire bousculer par des Rémois très remuants.

Lopez dans un grand soir, Balogun a loupé la balle de match

Alexis Sanchez a inscrit ses 11e et 12e buts en Ligue 1 en l’espace d’un petit quart d’heure, d’abord en égalisant aux vingt mètres sur coup-franc, avec l’aide du poteau (16e). Puis en étant à la réception d’une relance parfaitement ajustée de Pau Lopez son gardien, avant de conclure d’une frappe croisée du pied droit (29e). Dans ce match très ouvert où les deux équipes se sont longtemps nourries des erreurs de l’adversaire, Marseille a énormément souffert en seconde période face aux percussions rémoises. Derrière une défense remaniée, Pau Lopez a dégagé beaucoup de sérénité sur chacune de ses interventions.

Vigilant sur une frappe enroulée de Flips qui prenait la direction de sa lucarne (62e), le gardien espagnol a soulagé les siens dans le domaine aérien au plus fort de la domination rémoise. Il a aussi bénéficié d’un peu de réussite, notamment sur cette reprise de Balogun qui a heurté le poteau face au but vide, dans les arrêts de jeu (90e+3). Moins en vue offensivement, contrarié avec et sans le ballon, l’OM a néanmoins sauvegardé l’essentiel, à savoir les trois points, juste avant une trêve internationale qui tombe à pic. Moins saignant depuis quelques semaines, plus facile à lire pour ses adversaires, L’OM va pouvoir reposer certains joueurs avant d’entamer la dernière ligne droite du championnat avec la réception de Montpellier le 31 mars.