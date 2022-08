Rennes: Florian Maurice très ferme sur l'avenir d'un jeune attaquant

Florian Maurice a écarté au moins pour un temps la possibilité d'un départ de son jeune attaquant Matthis Abline. Le Rennais souhaite obtenir du temps de jeu en Ligue 1.

Prêté six mois au Havre, en Ligue 2 (6 buts et 3 passes décisives en 16 matches), Matthis Abline (19 ans, sous contrat jusqu'en 2025) s’impatiente de poursuivre sa progression à l’échelon supérieur. Le jeune attaquant rennais n’a pas encore disputé la moindre minute avec les Rouge et Noir, mais cela ne saurait tarder, à en croire Florian Maurice. Présent aux côtés d’Arnaud Kalimuendo, pour la présentation de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, le directeur sportif a fait savoir qu’il avait l’intention de donner du temps de jeu à Abline. Pas question de s’en séparer.

Maurice: "Je compte sur lui"

"Pour l’instant, Matthis est chez nous, a-t-il affirmé. Je lui ai dit, j’ai envie de le conserver, de lui donner du temps de jeu. Il a peut-être aussi besoin de jouer plus régulièrement. Mais ça ne veut pas dire qu’il ne le fera pas à Rennes. C’est à lui aussi d’être patient, de montrer qu’il est en capacité d’enchaîner des matches, à être présent tout au long de la semaine, d’être performant, ce qu’il est. Il travaille bien. Il est là, il est chez nous. On fera le point d’ici la fin du mercato, mais je compte sur lui."

Courtisé par des clubs de Ligue 1

Matthis Abline ne manque pas de courtisans à deux semaines de la fin du mercato. Deux clubs de Ligue 1 à la recherche d’une solution offensive se seraient positionnés. Il s’agirait de l’AJ Auxerre et d’Angers, sa ville de naissance, avec un temps d’avance pour le SCO, selon France Bleu et L’Equipe. Les deux formations de Ligue 1 souhaiteraient obtenir le prêt sec de l’international Espoirs. Le Stade Rennais attend sans doute d’être fixé sur les joueurs qui composeront sa ligne d’attaque. Un départ de Sehrou Guirassy, en instance de départ, pourrait faire de la place à Matthis Abline.