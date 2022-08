Rennes: "On débute ensemble, on finira ensemble", Maurice très clair pour Traoré et Bourigeaud

Florian Maurice a prévenu Hamari Traoré et Benjamin Bourigeaud qu’ils ne pourraient pas quitter Rennes dans les derniers instants du mercato estival. Ce mercredi, le directeur sportif du Stade Rennais leur a signifié qu’ils seraient retenus jusqu’à la fin de leur contrat s’ils commençaient la saison 2022-2023 avec l’équipe bretonne.

Rennes reçoit Lorient en ouverture de la saison de Ligue 1, dimanche au Roazhon Park. L’occasion pour les supporters bretons d’assister aux débuts en compétition des recrues Arthur Theate et Joe Rodon. Une incertitude pèsera toutefois sur l’équipe alignée par Bruno Genesio lors de ce derby face aux Merlus. Hamari Traoré et Benjamin Bourigeaud seront-ils toujours des joueurs du Stade Rennais? Libres en juin prochain, le latéral malien et le milieu français sont autorisés à négocier un départ. Mais selon Florian Maurice, ils ne pourront plus partir un fois la campagne 2022-2023 lancée.

"Je le gère tranquillement, car ils sont sous contrat avec le Stade rennais encore pour un an, a indiqué le directeur sportif rennais ce mercredi face à la presse. Pour l’instant, il n’y a pas de décision de prise, ou de deadline."

Maurice souhaite les voir rester mais...

Quatrième la saison passée, Rennes espère rapidement retrouver le podium de la Ligue 1 et rejouer la Ligue des champions. Avec de potentiels départ d'Hamari Traoré et de Benjamin Bourigeaud, le club breton perdrait deux éléments majeurs de son effectif. Une situation inconcevable pour Florian Maurice. Surtout si le championnat est déjà relancé et que l'équipe risque de perdre de précieux points dans la course à l'Europe.

"Mais à partir du moment où on débute le championnat, on finira le championnat ensemble, a encore estimé le dirigeant rennais devant les journalistes. [S’ils ne partent pas avant dimanche, ils restent?] Je souhaite ardemment qu’ils restent. Je le souhaite."

La donne est simple, si Benjamin Bourigeaud et Hamari Traoré veulent vraiment partir lors du mercato estival, ils vont devoir se depêcher. Dans quatre jours, il sera déjà trop tard.