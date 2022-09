Rennes: Genesio confirme que Rennes va remplacer Santamaria

Le week-end dernier face à Auxerre (5-0), Rennes a perdu Baptiste Santamaria pour plusieurs mois. Avec une longue saison qui se profile, le technicien des Bretons a confirmé que son allait recruter un joker médical.

Cette image de Baptiste Santamaria, qui sort sur civière avant le quart d'heure de jeu contre Auxerre (5-0) est très certainement la plus grosse déconvenue du début de saison rennais. Le milieu de terrain de 27 ans, véritable métronome des Rouge et Noir, s'est déchiré les ligaments de la cheville et sera absent plusieurs mois.

Présent en conférence de presse avant la réception de Fenerbahçe ce jeudi en Ligue Europa, Bruno Genésio a confirmé que le milieu de terrain devra être remplacé.

"Il reste deux matches avant la trêve, donc on ne va pas faire n'importe quoi dans l'urgence, mais évidemment qu'après Marseille (dimanche), il faudra qu'un joueur supplémentaire arrive", a reconnu l'entraîneur rennais.

Qui pour le remplacer ?

Reste à savoir le choix qui sera fait par les Rennais. Ils peuvent signer un joker médical qui viendra d'un autre club de Ligue 1, ou alors se mettre d'accord avec un joueur libre de tout contrat. Parmi les joueurs libres au poste de Santamaria, il y a notamment Xeka, Danny Drinkwater, ou encore Prince Oniangue.

Ces dernières heures, Foot Mercato avançait qu'un accord était proche d'être trouvé entre le club breton et l'ancien lillois, âgé de 27 ans.