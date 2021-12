Saint-Etienne: Dupraz assure être "un entraîneur tactiquement pointu"

Pascal Dupraz, le nouveau coach de l’AS Saint-Etienne, s'est exprimé ce samedi au micro des Grandes Gueules du Sport sur RMC. "J’ai l’habitude de performer davantage que les entraîneurs que je remplace ou qui me succèdent", a-t-il clamé.

"Sans amour, empathie et bienveillance, on arrive à rien". Loin de l'image d’un entraîneur rugueux et sévère qui peut parfois lui coller à la peau, Pascal Dupraz veut visiblement montrer une autre facette de sa personnalité. Au micro des Grandes Gueules du Sport ce samedi, le nouvel entraîneur de l’ASSE a défendu son bilan dans ses anciens clubs, en prenant pour exemple ses passages à Caen et Toulouse.

"J'ai l'habitude de performer davantage que les entraîneurs que je remplace"

"(Quand) je suis arrivé à Caen, ils étaient 19es, rappelle-t-il. J’ai davantage performé que mon prédécesseur et ensuite, quand je suis parti, ils sont retombés à tel point qu’il a fallu un penalty imaginaire pour se sauver lors de la dernière journée. J’ai l’habitude de performer davantage que les entraîneurs que je remplace ou qui me succède".

Dupraz a tenu à rappeler son passage au TFC, où il avait réussi à sauver le club in extremis, grâce à une victoire renversante à Angers lors de la 38e journée: "Quand je suis arrivé à Toulouse à 10 matchs de la fin, ils avaient 10 points de retard. C’était la 17e attaque de Ligue 1 et la 18e défense. 10 matchs plus tard, ils étaient la 4e attaque et la 3e défense. Qu’est-ce que vous voulez que je dise d’autre ?".

"Je pense être un entraîneur qui connaît le football"

Mais le coach stéphanois, officialisé ce mardi, en a aussi profité pour se défendre d’être un entraîneur gueulard. "J’ai le verbe nourri mais je n’ai pas que ça, répond-il. On me cantonne dans cette spécificité de meneur d’hommes. Je pense être un entraîneur qui connaît le football, qui tactiquement est pointu. Quelques fois, il faut les piquer, mais des fois, il faut leur faire comprendre. C’est toute la difficulté pour moi en ce moment. Dans un temps limité, il faut que je tisse une relation humaine, il faut qu’ils aient confiance en moi, que je paye de ma personne".

Pascal Dupraz a effectivement peu de temps pour imprimer sa patte puisqu’il sera sur le banc dès dimanche, pour un derby face à Lyon-La Duchère en 32es de finale de coupe de France. Avant de retrouver la Ligue 1, où sa mission sera de sauver le club de la relégation, alors que l’ASSE occupe actuellement la 20e et dernière position.