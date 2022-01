Saint-Etienne: Dupraz prêt à accueillir Alvaro Gonzalez "les bras ouverts"

En quête de recrues pour assurer son maintien en Ligue 1, Saint-Etienne s’active pour renforcer son effectif. Sur les antennes de France Bleu, l’entraîneur Pascal Dupraz a confirmé la piste Jean-Philippe Mateta et évoqué celle conduisant au Marseillais Alvaro Gonzalez. Tout en ouvrant la porte à plusieurs départs.

Vingtième au classement en Ligue 1 avec cinq points de retard sur le premier non-relégable, en l’occurrence les Girondins de Bordeaux, Saint-Etienne n’a pas tardé à se montrer actif sur le marché des transferts. Après avoir offert un contrat de six mois à son ancien joueur Bakary Sako et accueilli en prêt les Angevins Sada Thioub et Paul Bernardoni, les Verts ne comptent pas s’arrêter là.

La piste Mateta sérieuse

À la recherche d’un buteur efficace, le nom de Jean-Philippe Mateta (24 ans) revient avec insistance depuis plusieurs jours. Avec seulement cinq matchs de Premier League au compteur, le Français est dans une impasse à Crystal Palace, club où il est prêté depuis janvier 2021 par Mayence.

Celui qui est brièvement passé par l’Olympique Lyonnais lors de la saison 2016-2017 pourrait rejoindre d’ici quelques jours la lanterne rouge du championnat. Sur les antennes de France Bleu, l’entraîneur Pascal Dupraz a confirmé l’existence de discussions avec le joueur: "Plus on parle de ce joueur, moins il viendra à l’AS Saint-Etienne mais ce que je peux vous dire c’est que nous l’avons régulièrement au téléphone."

Tout en se montrant prudent sur ce dossier: "Il y a des règles à observer et il est encore inopportun de dire qu’il va nous rejoindre, mais il y a une volonté et elle est unanime."

Saint-Etienne veut Alvaro mais….

Moins indiscutable que la saison dernière à l’Olympique de Marseille avec six rencontres disputées en Ligue 1, Alvaro Gonzalez (31 ans) serait un renfort de poids pour la défense des Verts. L’ancien coach de Caen n’a pas caché son envie d’accueillir l’Espagnol, mais sous certaines conditions: "Si l’OM veut bien prendre son salaire en charge et si le joueur veut venir chez nous, on l’accueille à bras ouverts."

Mais les chances des Stéphanois d’attirer le joueur de 31 ans sont minces. Comme révélé par RMC Sport, l’ancien de Villarreal souhaite rester à Marseille et jouer pour prouver ses qualités. Même si un départ venait à être envisagé par Alvaro, ce dernier ne partira pas pour un club d’un standing inférieur à celui de l’OM. Une condition que ne remplit pas Saint-Etienne.

Des départs souhaités

Même si les Verts comptent encore recruter en janvier, des départs sont aussi souhaités. Au micro de la radio française, Dupraz a annoncé vouloir dégraisser son effectif, au moins temporairement: "Il y a trop de joueurs professionnels à Saint-Etienne. L’effectif est trop important et cela fait trop peu de temps de jeu pour certains."

"Je pense qu’il faut que quelques jeunes joueurs aillent se frotter à ce qu’il se fait de mieux chez les amateurs (…) Ils gagneraient à aller exercer leur talent ailleurs pendant quelques temps."