Crystal Palace: Vieira ne compte plus sur Mateta

Prêté depuis un an et demi à Crystal Palace par Mayence, Jean-Philippe Mateta (24 ans) ne devrait pas rester longtemps en Angleterre. Pour cause, son entraîneur actuel Patrick Vieira ne compte pas sur l’attaquant aux deux apparitions en championnat cette saison. Le directeur sportif de Mayence a fait savoir qu’une rupture du prêt était envisageable.

Arrivé l'hiver 2021 en prêt à Crystal Palace en provenance de Mayence, Jean-Philippe Mateta (24 ans) n’arrive pas à s’imposer au sein du club anglais. Pour preuve depuis sa venue à Londres, l’attaquant français n’a disputé que neuf rencontres de Premier League pour seulement un but.

Pas dans les plans de Patrick Vieira, qui peut déjà compter sur Odsonne Edouard et Christian Benteke au poste de numéro 9, l’ancien Lyonnais a de grandes chances de quitter les Eagles cet hiver, comme l’a confirmé le directeur sportif de Mayence Christian Heidel dans des propos relayés par Bild: "Le contrat est clair. Mateta a un contrat avec Crystal Palace jusqu’en juin 2022. Sur le plan sportif, cela semble aussi clair. Il peut quitter le club en hiver. Cela n’arrive qu’avec notre accord".

Cette opération avait coûté cher puisque l’actuel treizième du championnat anglais avait dû payer 3.5M€ pour le prêt du Français, avec une option d’achat estimée à 10,5M€.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Mateta: "Je veux gagner des trophées, être en Equipe de France"

À son arrivée dans le club de Londres en hiver 2020, Mateta se montrait confiant dans une interview accordée à So Foot sur sa capacité à s’imposer dans l’équipe à l’époque entrainée par Roy Hodgson: "J’ai envie de tout casser, j’ai la dalle, j’ai faim, et comme rien ne va tomber du ciel, je vais devoir travailler".

Le buteur comptait aussi sur cette expérience pour viser plus haut, avec pourquoi pas un avenir avec la sélection de Didier Deschamps: "Je veux gagner des trophées, être en Equipe de France, jouer la Ligue des champions. Je veux tout". Reste à savoir quel club souhaitera relancer le joueur de 24 ans, si son départ de Crystal Palace se confirmait.