Manchester United: "Cristiano m'a demandé de le faire", Ronaldo est l’instigateur de son interview choc

Cristiano Ronaldo est à l’origine de l’interview dans laquelle il s’en prend de manière très virulente à Manchester United et Erik ten Hag, a assuré Piers Morgan, auteur du fameux entretien. Le journaliste a également confié que le Portugais avait lui-même décidé du timing de sa publication.

C’est une information qui ne devrait pas calmer la colère des supporters de Manchester United. Selon Piers Morgan, le journaliste auteur de l’interview choc de Cristiano Ronaldo, le quintuple Ballon d’or est lui-même à l’origine de cet entretien dans lequel il se livre sans filtre sur Manchester United et son coach, Erik ten Hag.

"Cristiano m'a demandé de le faire. Aussi simple que cela. Je ne lui ai pas demandé, il m'a demandé, a assuré Piers Morgan à Talk Sport. Il y pense depuis un moment, ce n'est un secret pour personne qu'il a accumulé une profonde frustration à propos de ce qui se passe à United."

"Il sent qu'il doit s'exprimer, il sait que ce sera incendiaire, mais il pense aussi qu'il devait le faire, a poursuivi le journaliste. Il sait que les gens le critiqueront, mais il sait aussi que ce qu'il dit est vrai. Parfois, la vérité blesse."

"Il y pense depuis un moment"

Selon Piers Morgan, le timing de cette prise de parole ne doit rien au hasard. Cristiano Ronaldo a consciencieusement décidé que les extraits de cette interview, qui sera diffusée en intégralité ce mercredi, sortent au moment où il a rejoint la sélection portugaise pour la Coupe du monde au Qatar.

"Il y pense depuis un moment et j'ai reçu un appel, a détaillé Piers Morgan. La Coupe du monde est sur le point de commencer, cela lui donne un mois loin de United et cela permet à ce qu'il dit de s'installer. Il peut revenir et résoudre les problèmes." Reste à savoir si la grogne des supporters et le ressentiment de ses coéquipiers se seront estompés à son retour du Mondial.