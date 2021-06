La joie de Thauvin, convoqué avec l'équipe de France pour les Jeux olympiques

L'équipe de France a dévoilé ce vendredi la liste des 18 joueurs (et un réserviste) retenus pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo, qui se tiendront du 21 juillet au 7 août 2021. Présent dans cette liste, Florian Thauvin a exprimé sa joie de revêtir le maillot des Bleus pour cette compétition.

L'équipe de France a mis fin au suspense. Ce vendredi, la Fédération Française de football (FFF) a dévoilé la liste des 18 joueurs (et un réserviste) retenus pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo, qui se tiendront du 21 juillet au 7 août 2021. Même si celle-ci devrait bouger, plusieurs clubs refusant de libérer leurs joueurs.

Une liste dans laquelle figure notamment Florian Thauvin, récemment transféré aux Tigres. Sylvain Ripoll doit s'appuyer pour les Jeux sur des éléments nés après le 1er janvier 1997 à l’exception de trois joueurs maximum hors classe d’âge. L'ancien technicien de Lorient a donc convoqué Thauvin (28 ans), André Pierre-Gignac (35 ans) et Téji Savanier (29 ans).

Trois joueurs d'expérience qui auront la lourde tâche d'encadrer une jeunesse prometteuse. Sur ses réseaux sociaux, Florian Thauvin a déjà hâte de relever cette mission et de revêtir le maillot des Bleus pour le temps de la compétition: "Une immense fierté de retrouver l'équipe de France après quelques années. Hâte de commencer cette magnifique compétition et donner le maximum pour nos couleurs. Allez les Bleus!"

La liste des 18 joueurs retenus : Paul Bernardoni, Gautier Larsonneur – Benoit Badiashile, Anthony Caci, Pierre Kalulu, Clément Michelin, William Saliba, Malang Sarr – Eduardo Cavaminga, Maxence Caqueret, Jonathan Ikoné, Téji Savanier, Florian Thauvin, Lucas Tousart – André-Pierre Gignac, Amine Gouiri, Randal Kolo Muani, Arnaud Nordin.

Plusieurs joueurs retenus, gros imbroglio

À première vue, l'équipe de France file aux Jeux olympiques avec une liste alléchante. Les noms d'Eduardo Camavinga, Maxence Caqueret ou encore Amine Gouiri figurent notamment parmi les retenus.

Toutefois, un beau casse-tête se profile pour Sylvain Ripoll et l'équipe de France alors que plusieurs joueurs sélectionnés sont encore retenus par leurs clubs respectifs. L'OGC Nice, L'OGC Nice, l'AS Monaco et le Stade Rennais ont notamment indiqué qu'ils ne comptaient pas libérer Amine Gouiri, Benoît Badiashile et Eduardo Camavinga.

"Il est appelé mais il n'ira pas à Tokyo. On avait indiqué qu'aucun joueur de Nice irait aux Jeux olympiques. Je suis désagréablement surpris", a martelé Julien Fournier, le directeur du football des Aiglons, dans un communiqué.

Le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, est sur la même longueur d'onde et ne compte pas laisser Eduardo Camavinga alors que le club breton est engagé dans des barrages de Ligue Europa Conférence (le 19 et 26 août). "J'avais déjà été en contact avec le président de la FFF et le sélectionneur des Espoirs pour expliquer notre position, a-t-il réagi auprès de L'Equipe. (...) Nous n'y sommes pas favorables, on a besoin de tous nos atouts. Pour nous, c'est impossible."