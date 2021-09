Tottenham: Emerson Royal cartonne le Barça après son transfert

Le Brésilien Emerson Royal était venu au Barça pour s’inscrire dans la durée, mais le club catalan l’a vendu à Tottenham deux mois seulement après son arrivée. Mécontent, il explique les dessous de son transfert.

Son départ était pour le moins inattendu. Racheté par le FC Barcelone au Bétis Séville dès le début du mercato estival pour 14 millions d’euros, Emerson Royal devait venir renforcer l’équipe catalane et offrir une concurrence sérieuse à Sergiño Dest au poste de latéral droit. Mais pour le joueur, dès son arrivée en Catalogne, l’objectif du club n’a jamais été de le conserver, comme il l’a expliqué dans une interview accordée à Marca: "Quand je suis arrivé, j'étais sûr que Barcelone ne voulait pas me vendre, mais vu ce qu’il s'est passé, pour moi, c’est clair que lorsqu'ils m'ont signé, ils avaient déjà l'idée de me vendre".

Transféré à Tottenham contre 30 millions d’euros (bonus compris), le Brésilien n’aura joué que trois petits matchs avec le Barça, qui a préféré alléger son déficit budgétaire en enregistrant une plus-value sur la vente d’Emerson. Selon lui, au-delà de la volonté de vouloir le vendre, le club aurait pu mettre les formes et mieux expliquer sa décision: "C’est la façon de faire qui m’a fait mal. Ils auraient pu faire autrement, il y a de meilleures manières de régler les choses."

"Je n'ai rien compris à ce qu’il se passait"

Le transfert s’est goupillé très rapidement, si bien que le 29 août, deux jours avant l’officialisation de la vente, Emerson a joué avec le Barça contre la Real Sociedad, et n’était au courant de rien. Il raconte que les événements se sont très vite accélérés: "Je pensais que le club voulait que je reste. J’ai joué le dimanche 29, je suis rentré contre la Real Sociedad. Le lendemain, je me suis réveillé et suis allé m'entraîner tranquillement. Là, j'ai déjà commencé à voir que beaucoup de choses sortaient, que Tottenham parlait à Barcelone, que le deal était presque fait. Je n'ai rien compris à ce qu’il se passait parce que je ne savais rien. Dans l'après-midi, ils m'ont demandé d’aller au centre d’entraînement car ils voulaient me parler et c’est là que j'ai appris qu'ils voulaient me vendre."

Il estime que les dirigeants ne lui ont pas laissé le choix: "J'ai rencontré les dirigeants du club. Ils ont commencé à me dire que la situation du club n'était pas bonne, qu'ils traversaient une période difficile et qu'il valait mieux pour eux de vendre. Je suis intelligent et il est arrivé un moment où j'ai réalisé que je n’avais pas d'autre choix que de partir. Ils me chassaient avec de très bons mots." Le joueur a d’autant plus été surpris, que sa relation avec les dirigeants, et surtout Joan Laporta, était jusqu’alors excellente: "Depuis mon arrivée, j'ai eu une très bonne relation avec lui. J'ai été très surpris par l'attitude qu'il avait avec moi et ma famille. Cela a attiré mon attention qu'il savait tout de moi, sur mes caractéristiques de jeu, sur ma famille. On pouvait voir qu'il s'intéressait à moi. C’est quelqu’un de très spécial et de très drôle."

"Jouer à Barcelone, c’était mon rêve"

Pour Emerson, la déception était d’autant plus grande, le Barça étant son club de rêve: "Je voulais venir et ressentir ce que c'est de jouer pour Barcelone. C'était mon rêve. J'ai commencé à tomber amoureux du Barça en regardant jouer Ronaldinho Gaucho. (…) J'ai l'ambition de jouer. Je suis une personne qui veut être heureuse. Je ne veux pas rester dans un club que j'aime, en étant triste. Je savais que la pensée du club n'était pas que je reste, mais que je parte. Alors j'ai décidé de partir. Je me suis dit que je n'allais pas rester ici en étant triste."

Pourtant, le Brésilien ne désespère pas de rejouer un jour pour le FC Barcelone: "Ça me fait mal de partir comme ça, parce que je savais que dans ma meilleure forme je pouvais apporter beaucoup de joie aux fans. Je pars avec le sentiment qu'un jour je reviendrai pour donner cette joie aux fans."