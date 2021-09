Barça: le vestiaire se réjouirait du départ de Griezmann

Selon Sport, une partie du vestiaire du FC Barcelone aurait accueilli avec soulagement le départ d'Antoine Griezmann en direction de l'Atlético de Madrid, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Le champion du monde 2018 ne se serait jamais vraiment intégré au groupe et les cadres ne l'auraient jamais considéré comme l'un des leurs.

Après deux saisons mitigées avec le FC Barcelone, Antoine Griezmann a effectué son retour à l'Atlético de Madrid ce mardi, lors de la dernière journée du mercato estival. L'attaquant français de 30 ans retrouve un club où il a connu ses meilleures années entre 2014 et 2019.

Des blessures liées au documentaire "La décision"

Selon des informations du quotidien catalan Sport, le vestiaire du Barça serait soulagé après le départ d'Antoine Griezmann. En 102 matchs disputés avec le club catalan, le champion du monde 2018 avait marqué 35 buts. Mais il ne s'était jamais véritablement imposé comme un leader indiscutable, comme il l'avait été à l'Atlético. Dans le groupe du Barça, Griezmann ne se sentait pas aussi apprécié et protégé qu'avec son ancien club. Les cadres ne l'auraient jamais vraiment considéré non plus.

Selon Sport, son documentaire "La décision", diffusé à l'été 2018, une saison avant de rejoindre l'Atlético, était resté en travers de la gorge d'une partie des cadres. Il avait annoncé dans ce documentaire qu'il restait avec les Colchoneros. Une année plus tard, Antoine Griezmann s'était finalement envolé pour la Catalogne. Lionel Messi n'avait pas manqué de signifier à Griezmann qu'il n'avait pas apprécié cet épisode.

Une partie du vestiaire aurait donc accueilli avec joie le départ de Griezmann, prêté une saison à l'Atlético de Madrid avec une option d'achat à 40 millions d'euros. Au sein du club madrilène, Antoine Griezmann devrait percevoir un salaire annuel de 10 millions d'euros, avec des émoluments alignés sur les plus hauts salaires du club (Suarez, Oblak et Koke).

De son côté, le FC Barcelone a récupéré Luuk de Jong, l'attaquant néerlandais qui arrive en provenance du FC Séville. Mais le club blaugrana va faire des économies dans la mesure où Griezmann était devenu le joueur le mieux payé du club avec le départ de Lionel Messi; Sur ses trois premières journées de championnat, il n'avait ni marqué ni délivré de passe décisive.

Si Griezmann joue au moins la moitié des matchs de l'Atlético cette saison, les Colchoneros seront dans l'obligation de lever l'option d'achat. Ce qui devrait permettre au Barça d'effectuer 130 millions d'économies au total. Au-delà du vestiaire, les dirigeants catalans ont sans doute aussi le sourire.