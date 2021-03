Tottenham: rien n'est décidé pour l'avenir de Bale, assure son agent

Si Gareth Bale a manifesté publiquement son envie de retourner au Real Madrid l'été prochain, la question de son avenir n'est pas encore réglée. C'est ce qu'a expliqué son agent à ESPN.

Gareth Bale s’est peut-être un peu trop avancé. Questionné sur son avenir mardi, il a exprimé son souhait de revenir au Real Madrid, lui qui est prêté cette saison à Tottenham.

"La raison principale pour laquelle je suis venu aux Spurs cette année, c'était de jouer au football avant tout. Je voulais être en forme pour jouer quand l'Euro débutera. L'idée de départ était de faire un an aux Spurs et après l'Euro, il me restera un an de contrat avec le Real. Mon projet, c'est d'y retourner, c'est tout ce que j'ai comme projet", a indiqué l’ailier gallois de 31 ans, lié au Real jusqu’en 2022.

"Trop tôt" pour connaître son club la saison prochaine

Mais à en croire son agent, rien n’est encore fixé concernant son avenir. Jonathan Barnett a fait savoir ce vendredi àu micro d'ESPN qu’il était "trop tôt" pour connaître le club de Bale la saison prochaine.

"Il n'y a rien de décidé", a-t-il martelé. Parti du Real où il ne jouait presque plus et où ses relations avec Zinedine Zidane étaient tendues, Bale a d’abord enchaîné les prestations en demi-teinte chez les Spurs. Son début d’année 2021 a été plus réussi avec plusieurs buts inscrits en Ligue Europa et en championnat.

Toutes compétitions confondues, il totalise dix réalisations et trois passes décisives en 25 matchs disputés. Un rendement qui n'en fait toutefois pas un titulaire indiscutable aux yeux de José Mourinho, habitué à botter en touche lorsqu'il est interrogé sur le futur du joueur par les médias britanniques. En Espagne, le Real Madrid ne s'est pas non plus positionné publiquement sur ce sujet.