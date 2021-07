Tottenham: Son prolonge jusqu’en 2025

L’aventure continue entre Tottenham et Heung-Min Son. Le club annonce ce vendredi la prolongation de contrat de son attaquant jusqu’en juin 2025.

Un élélement incontournable pour Tottenham. Depuis son arrivée en 2015, en provenance du Bayer Leverkusen, le Sud-Coréen Heung-Min Son a joué 280 matchs pour 107 buts et 64 passes décisives toutes compétitions confondues. Ce vendredi, le club londonien annonce sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025.

Sur le site internet du club, Fabio Paratici, directeur général du football, se réjouit de pouvoir compter encore sur son attaquant. "Nous sommes heureux d'avoir convenu d'un nouveau contrat à long terme avec Heung-Min Son alors que nous nous dirigeons vers le début d'une nouvelle saison et d'un nouveau chapitre pour le club avec Nuno Espirito Santo. Tout le monde peut voir le réel impact positif qu'il a sur le club, à la fois sur et en dehors du terrain, et nous sommes ravis qu'il joue un rôle dans ce que nous essayons d'accomplir dans les années à venir", confie-t-il.

De son côté, Heung-Min Son exprime sa fierté de poursuivre dans le club où il se sent comme chez lui. "C'était déjà un grand honneur de jouer ici pendant six ans, le club m'a montré un respect massif, massif et évidemment je suis très heureux d'être ici. C'est comme à la maison, surtout avec les fans, les joueurs, le personnel. Il n'y a pas eu de décision à prendre. C'était facile. Je suis si heureux d'être ici et je serai si heureux de revoir les fans bientôt", dit-il.

Harry Kane, départ imminent ?

Selon The Sun, Daniel Levy, le président de Tottenham, aurait finalement accepté de ceder son attaquant Harry Kane à Manchester City pour une somme record. Le média assure également qu'il ne manquerait plus qu'un accord entre le finaliste malheureux de l'Euro 2021 et le champion d'Angleterre.

Pour le remplacer, Tottenham aurait demandé à être tenu au courant de l'évolution de la situation d'Antoine Griezmann, mais n'a actuellement aucune intention de faire une offre pour lui, selon le Daily Star.