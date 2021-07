Toulouse: "Adli va partir cet été", reconnait Comolli

Invité du RMC Football Show ce jeudi soir, le président de Toulouse Damien Comolli a confirmé le départ dès cet été de sa pépite Amine Adli, élu meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée.

Barragiste malheureux la saison passée dans sa tentative d'accession à la Ligue 1 face à Nantes, Toulouse s'apprête à perdre l'un de ses maillons essentiels cet été. C'est en tout cas le message qu'a voulu faire passer son président, Damien Comolli, ce jeudi au micro du RMC Football Show.

Interrogé sur l'avenir de la pépite du TFC Amine Adli, 21 ans, élu meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière (36 matchs, 8 buts, 8 passes décisives), l'ancien directeur sportif de Liverpool ou de Saint-Etienne a confirmé le départ prochain du joueur à qui il ne reste qu'un an de contrat avec son club.

"Je n'y crois plus"

"Est-ce qu'il y a une chance de voir Adli prolonger avec nous? Non, cela fait longtemps que je n'y crois plus", a expliqué Comolli avant de donner plus de détails: "j'ai dû avoir une douzaine de discussions avec lui et à un moment, quand le joueur ne veut pas, il ne veut pas. Pour moi il va partir cet été car il ne veut pas rester".

De la même façon, le TFC exclut la possibilité de le garder une année supplémentaire avant de le laisser filer, libre. "Ce n'est pas dans son intérêt et ce n'est pas dans le nôtre, je ne le vois pas rester avec le plus petit salaire de l'effectif pendant un an et prendre le risque d'une blessure ou d'une méforme, cela n'aurait pas vraiment de sens", a complété le président toulousain.

La porte est donc officiellement ouverte pour Adli. Sur les tablettes de plusieurs clubs de l'élite dont l'OM, l'attaquant va devoir trouver un nouveau point de chute d'ici le 31 août à 23h59.