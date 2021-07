OM: "Les responsables font un travail extraordinaire", Payet ravi par le mercato

En marge de la victoire en amical de l'OM face au Servette Genève (3-1), jeudi soir, Dimitri Payet s'est réjoui du mercato de son club, avec l'arrivée de plusieurs "très bons joueurs".

Le mercato phocéen ne séduit visiblement pas que les observateurs. Interrogé en bord de terrain après la victoire en amical de l’OM face au Servette Genève (3-1), Dimitri Payet s’est aussi réjoui des nombreuses arrivées au club, d’autant qu’elles arrivent tôt dans la saison. Et pour cause : l’une des nouvelles recrues, Gerson, a ouvert le score, tandis qu’une autre, Konrad de la Fuente, a délivré deux passes décisives.

"C’est sûr que c’est plus facile de travailler avec les joueurs qui sont là pendant la préparation que ceux qui arrivent au dernier moment du mercato, a souligné le Réunionnais sur Canal+. Les responsables du club font un travail extraordinaire. On a quasiment une recrue par jour, on va commencer à s’habituer. Ce sont de très bons joueurs, qui se fondent vite dans le groupe, et je pense que ça se voit sur le terrain."

Huit recrues au total

Pour l’heure, l’OM a enregistré huit renforts depuis le début du mercato. Outre Gerson et De la Fuente, sont arrivés au club le gardien espagnol Pau Lopez, le brésilien Luan Peres et le Français William Saliba en défense, l’ailier turc Cengiz Ünder et le milieu Mattéo Guendouzi. Sans oublier l'Argentin Leonardo Balerdi, qui s'est engagé pour cinq ans après avoir été prêté la saison dernière par Dortmund. Un sacré chantier pour Jorge Sampaoli, l’entraineur phocéen, qui a jusqu’à la première journée de Ligue 1, le week-end du 8 août, pour permettre à tout le monde de trouver ses marques.

Lors de l’interview, Payet s’est aussi félicité du retour des supporters, particulièrement bruyants à Fos-sur-Mer, dans les stades. "On parle souvent du douzième homme. Dieu sait qu’à Marseille, on en a treize, quatorze, a-t-il plaisanté. Ça fait du bien de retrouver nos spectateurs. Aujourd’hui, on leur a offert du spectacle, des buts, on est très contents de les avoir avec nous."