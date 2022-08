Un départ de Kimpembe du PSG, ce n'est plus d'actualité

Selon l'Equipe, il n'est plus question de voir Presnel Kimpembe quitter le PSG cet été. Un temps donné comme potentiellement partant en cas de bonne offre, le défenseur a impressionné Christophe Galtier durant la préparation.

Alors que son nom avait été évoqué à Chelsea et que le PSG semblait ouvert à son départ en cas d'offre intéressante, Presnel Kimpembe devrait finalement bien rester à Paris. Selon l'Equipe, son départ n'est plus à l'ordre du jour.

Le défenseur aurait d'ailleurs impressionné Christophe Galtier et son staff durant la préparation, par ses performances physiques et sportives mais aussi par son comportement et son implication. Il a pour lui un atout en plus, que d'autres n'ont pas dans le groupe: son statut de joueur formé au PSG, un critère qui compte au moment de l'inscription des joueurs sur la liste UEFA pour disputer la Ligue des champions.

Skriniar pourrait-il encore changer la donne?

Ces derniers mois, Presnel Kimpembe avait tenté d'envoyer des signaux à son club en vue d'une prolongation. Le défenseur de 26 ans est sous contrat jusqu'en 2024 et aurait aimé parapher un nouveau bail, avec également un nouveau salaire, moins éloigné de celui que touchent d'autres cadres du vestiaire, comme son coéquipier Marquinhos.

En juin dernier, dans le cadre du dernier rassemblement de l'équipe de France pour la Ligue des nations, il avait fait part de son envie: "Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. C’est réciproque. J’arrive à 27 ans en août, un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat sera important. J’attends de rencontrer la nouvelle direction sportive, connaître le nouveau projet, ça m’intéresse. Il va falloir discuter assez rapidement."

La seule inconnue concerne l'éventuelle arrivée de Milan Skriniar, qui relancerait la concurrence entre Kimpembe et Sergio Ramos pour le poste de deuxième axial. Pour l'instant le dossier n'avance pas mais n'est pas refermé non plus.