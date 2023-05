Uruguay: l’officialisation originale de Bielsa comme sélectionneur

La Fédération uruguayenne de football (AUF) a officialisé l’arrivée de Marcelo Bielsa comme nouveau sélectionneur, lundi par le biais de plusieurs tweets faisant référence à certains clichés qui escortent le technicien argentin.

L’inévitable glacière avec un café posé dessus, des traces de pas dans une zone technique et des tableaux noirs. La Fédération uruguayenne de football (AUF) a officialisé la nomination de Marcelo Bielsa lundi dans une série de tweets amusants reprenant quelques symboles qui collent à la carrière de l’Argentin. Il y a donc cette glacière sur laquelle il s’assoit régulièrement pendant les rencontres tout en buvant un café, mais aussi les mille pas qu’il effectue pendant une rencontre ou encore cette référence à son 4-4-2 évolutif.

Présentation mercredi, premier match le 14 juin

La Fédération a également diffusé une vidéo de la mise en place d’une séance d’entraînement au centre réservé à la sélection, en traçant un message sur le terrain: "Bienvenue Bielsa". "Le public réclame du jeu et des émotions", ajoute l’AUF dans sa présentation.

Libre depuis son éviction de Leeds en février 2022, Bielsa va être présenté à la presse mercredi. il s’est engagé jusqu’en 2026 avec la Celeste qu’il devra qualifier pour la Coupe du monde la même année au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Bielsa dirigera son premier match le 14 juin prochain contre le Nicaragua avant une rencontre contre Cuba le 20. L’ancien entraîneur de Marseille et Lille et s’assoit sur le banc d’une sélection pour la troisième fois de sa carrière après l’Argentine (1198-2004) et le Chili (2007-2011).

Le technicien de 67 ans succède à Diego Alonso, démis de ses fonctions après l’élimination de l’Uruguay dès la phase de poule de la dernière Coupe du monde. "La connaissance détaillée que Bielsa a montrée lors des discussions que nous avons eues sur le football uruguayen, sur les joueurs, la politique, le journalisme, le style de jeu historique, les problèmes détaillés, m'a surpris, a récemment confié Jorge Casales, membre la Fédération uruguayenne sur la radio Sport 890 début avril. C'était Alonso ou Bielsa. Diego a fait un excellent travail lors des qualifications, de la préparation et de l'expérience de la Coupe du Monde, même si des objectifs n'ont pas été atteints. Si c'était un autre entraîneur, ce devait être quelqu'un qui allait révolutionner le football uruguayen et Bielsa est apparu."