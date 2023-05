Trois ans de prison ferme requis contre Tony Vairelles

Le substitut du procureur général a requis, ce jeudi, trois ans de prison ferme contre Tony Vairelles, ancien attaquant de Lens, dans le procès en appel sur la fusillade devant une discothèque de Nancy.

Trois ans de prison ferme ont été requis ce jeudi contre Tony Vairelles. L’ancien attaquant de Lens est jugé depuis mardi par le cour d’appel de Nancy un an après avoir été condamné à trois ans de prison ferme en première instance. Selon L’Est Républicain, le substitut du procureur général, Bernard Marchal, a de nouveau réclamé la condamnation de Tony Vairelles et de ses trois frères dans l’affaire de la fusillade devant une discothèque nancéienne en octobre 2011.

Vairelles nie être l'auteur des tirs

Mercredi, l’ancien international français, désormais âgé de 50 ans, avait pris la parole et nié avoir tiré sur les videurs, qui le désignent pourtant comme le tireur. "Dans cette affaire, il y a des blessés qu'on ne conteste pas, mais je suis formel: je n'ai jamais tiré sur ces personnes", avait-il répété. Le président Vincent Totaro l’avait ensuite interrogé sur les différentes zones d'ombre de ce dossier.

"Pourquoi avec Fabrice, êtes-vous retournés sur le parking alors que vous aviez déjà récupéré vos petits frères?", lui avait-il lancé. Tony Vairelles avait expliqué leur présence par un malentendu entre son frère et lui: "Fabrice me dit: ‘Il est où le petit?’, et moi je comprends: ‘Où est-ce que ça s'est passé?’. Je lui montre du doigt la boîte de nuit, il part en direction du parking, et moi je le suis derrière. C'est comme ça qu'on se retrouve sur le parking..."

Ensuite, d'après l'ancien footballeur, "les videurs viennent vers nous", l'un d'eux "a une matraque télescopique à la main", il reçoit ensuite "un jet par derrière", il est "gazé", se "recroqueville" avant d'entendre un "coup de feu". Il en est sûr: une "seule détonation". "Et vous êtes venu sans arme?", interroge le président. "Bien sûr que oui! Attendez, je suis une personne publique, je viendrais tirer sur des hommes à terre, à visage découvert, devant des caméras? Mais qu'on me les montre!", répond Tony Vairelles. Problème, la bande de vidéosurveillance a été effacée. Sur la cassette, un vieux concert des Enfoirés…

Cette défense du footballeur n’a pas convaincu le représentant du parquet qui a réclamé la confirmation du premier jugement datant de mars 2022. Il aussi requis les mêmes peines que celle prononcées il y a un an contre ses frères: cinq ans de prison dont trois ans ferme pour Tony et son frère Fabrice, trois ans de prison, donc un an ferme pour les deux plus jeunes frères, Giovan et Jimmy. Le substitut du procureur a aussi réclamé des peines pour les trois videurs, blessés par balle mais jugés pour violences aggravées: quatre mois avec sursis pour d’eux d’entre eux et trois mois avec sursis pour le dernier. Le procès d'appel doit durer jusqu'à ce vendredi, où les peines seront prononcées