Nantes: la Brigade Loire refuse d'aller à Tel-Aviv pour le Trophée des champions face au PSG

Pour protester contre la décision de la LFP de faire jouer le Trophée des champions à l'étranger, le principal groupe de supporters du FC Nantes a décidé de ne pas se rendre en Israël, où leur équipe affrontera le PSG le 31 juillet.

C’est "un choix de conviction". Principal groupe de supporters du FC Nantes, la Brigade Loire a décidé de ne pas faire le déplacement à Tel-Aviv (Israël), le 31 juillet, pour le Trophée des champions face au PSG. Les ultras nantais déplorent le choix de la LFP de délocaliser à l’étranger depuis 2009 cette rencontre entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France (seule l’édition 2020 a eu lieu à Lens en raison des restrictions sanitaires liées au coronavirus).

"Une grande leçon de cynisme"

"Pour justifier cette délocalisation, les défenseurs du ‘foot business’ nous expliquent que le football français doit ‘évoluer’ pour exister face aux grands championnats européens, et que la recherche de nouveaux débouchés économiques est la priorité absolue. Cette vision mercantile n’est pas la nôtre et cette quête effrénée de nouveaux téléspectateurs, alors même que les plus fervents supporters français sont considérés comme indésirables voire chassés des stades, est une grande leçon de cynisme", écrit la Brigade Loire dans un communiqué.

C’est déjà à Tel-Aviv que le Trophée des champions s’était joué l’an dernier avec la victoire du Losc face au PSG (1-0) grâce à un but de Xeka. Ces dernières années, les clubs français se sont également rendus au Canada, au Maroc, en Tunisie, aux Etats-Unis, au Gabon, en Chine et en Autriche. Pour les Nantais d'Antoine Kombouaré, une victoire au Bloomfield Stadium permettrait de prendre confiance à une semaine du coup d'envoi de la nouvelle saison de Ligue 1, alors que Paris voudra décrocher un premier trophée pour bien lancer l'ère Christophe Galtier.