Trophée des champions: les compos de Lille-PSG, avec Draxler et sans Gueye, positif au Covid-19

Top départ pour la saison de Ligue 1. Avant la première journée, place au Trophée des champions ce dimanche à Tel Aviv (20h).

Cette fois, ça sent la reprise pour le football français! Lille affronte le PSG ce dimanche, à Tel Aviv (20h), pour le traditionnel Trophée des champions, premier grand rendez-vous à une semaine de la première journée de Ligue 1. Grand rendez-vous mais pas encore d'équipes au complet.

>>> Lille-PSG en live-texte

Après un été fait d'un Euro et d'une Copa America, le club parisien s'avance sans plusieurs de ses stars. Pas de Kylian Mbappé, qui a tout juste repris l'entraînement. En concertation avec son staff, Mauricio Pochettino a préféré le ménager et l'attaquant français n'est pas dans le groupe.

De nombreux absents côté parisien

Parmi les absents de marque, figurent Sergio Ramos, toujours en phase de reprise, et Rafinha, victime d'une entorse du genou. Neymar, Marquinhos, Di Maria, Verratti, Donnarumma, les derniers internationaux à ne pas avoir repris, feront leur retour à l'entraînement la semaine prochaine. La recrue phare de l'été, Achraf Hakimi, est en revanche là et débute la rencontre. Idrissa Gueye est forfait après son test positif au Covid-19.

Du côté du LOSC, champion de France en titre et désormais entraîné par Jocelyn Gourvennec, les cadres sont là. Devant, Burak Yilmaz et Jonathan David sont associés. Mike Maignan parti à Milan, c'est Léo Jardim qui occupe le poste de gardien. Xeka et Djalo sont titulaires, après leur altercation en amical et avant leur suspension.

La compo de Lille:

Léo Jardim - Djalo, Fonte, Botman, Reinildo - Araujo, Xeka, André, Bamba - Yilmaz, David

La compo du PSG:

Navas – Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo – Danilo, Herrera, Dina-Ebimbe – Kalimuendo, Draxler, Icardi.