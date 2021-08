Trophée des champions: sur quelle chaîne regarder Lille-PSG

Champion de France, le LOSC affronte le PSG, vainqueur de la Coupe de France, dans le traditionnel Trophée des champions d’avant-saison. Le coup d’envoi sera donné de Tel-Aviv ce dimanche à 20h.

Le premier titre de l’année est déjà mis en jeu ce dimanche. Décuple vainqueur du Trophée des champions, le PSG est le favori à sa propre succession malgré le statut de champion de France du LOSC. Même si les nombreuses absences majeures à Paris ont de quoi rebattre les cartes d’une rencontre disputée au stade Bloomfield de Tel-Aviv.

Le Trophée des champions 2021 marquera également les grands débuts d’Amazon Prime Video dans le monde du football français. La plateforme, qui diffusera 80% de la Ligue 1 à partir de la semaine prochaine, se lancera ce dimanche à l’occasion de ce match qu’elle retransmettra à partir de 20h. Le match sera également à vivre à la radio sur RMC ainsi que sur le site et l'app RMC Sport.

Pour rappel, Canal+ doit diffuser deux affiches de Ligue 1 par week-end mais est toujours au cœur d’un conflit avec beIN Sports et la LFP.

Un pléiade d'absents au PSG, Lille sur la pointe des pieds

La plupart des têtes d’affiches du PSG ne seront pas présentes ce dimanche, en raison d’une participation à l’Euro ou à la Copa America: Kylian Mbappé, Neymar, Marquinhos, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, alors que Sergio Ramos n’est toujours pas prêt. En revanche, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum devraient effectuer leurs grands débuts avec le club parisien en match officiel.

Du côté du LOSC, Mike Maignan, Boubakary Soumaré et Christophe Galtier sont partis cet été et le champion de France vient de vivre une préparation pas évidente, marquée par trois défaites et une bagarre en plein match entre Xeka et Djalo. Vainqueur des huit derniers Trophées des champions, le Paris Saint-Germain voudra prendre sa revanche face aux Dogues, qui lui ont chipé le titre de champion pour un point. Les Parisiens doivent leur place à leur victoire en Coupe de France face à Monaco.