Trophée des champions Lille-PSG: après avoir soutenu la Palestine, Hakimi très sifflé à Tel-Aviv

A l'occasion de la rencontre entre le LOSC et le PSG ce dimanche pour le Trophée des champions, le latéral parisien Achraf Hakimi a été copieusement sifflé par le public israélien à chaque prise de balle. Il avait publiquement soutenu la Palestine en mai.

Achraf Hakimi n'a pas que des amis. Titulaire pour son premier match officiel avec le PSG lors du Trophée du champions face à Lille ce dimanche, le latéral marocain a été constamment sifflé à chaque ballon touché, par le public du Bloomfield Stadium de Tel-Aviv. Et ce, pour des raisons qui dépassent sans doute le cadre du football.

Les spectateurs israéliens pourraient bien lui reprocher d'avoir affiché publiquement son soutien à la Palestine, en conflit avec Israël, dans un tweet publié le 10 mai dernier. L'ancien joueur du Real avait publié une vidéo d'une Palestinienne en train de parler aux forces de l'ordre, en légendant #FreePalestine avec trois smileys, dont un coeur brisé.

Déjà un but avec le PSG

Le latéral marocain est la seule recrue estivale de Paris titulaire ce dimanche, Georginio Wijnaldum étant sur le banc, Sergio Ramos blessé et Gianluigi Donnarumma toujours en vacances. Très en jambes sur son côté droit, Achraf Hakimi est dans la lignée de ses performances en préparation. L'ancien joueur de l'Inter Milan avait notamment inscrit le seul but de la victoire parisienne face à Orléans d'une frappe croisée.

Recruté 71 millions d'euros par le club de la capitale, Hakimi fait déjà l'unanimité dans le vestiaire parisien. "Achraf, on le connaissait déjà avant qu'il arrive ici. J'ai déjà joué contre lui avec le Sénégal, contre le Maroc. C'est un joueur que tout le monde appréciait avant qu'il arrive. Le fait d'avoir de très bons joueurs comme ça, on a pu le voir dans les matches qu'on a déjà joués, on peut le trouver très facilement, surtout offensivement, il arrive tout de suite à être devant les buts et à marquer. On est content de l'avoir parmi nous", confiait Idrissa Gueye lors de la conférence de presse d'avant match. Le latéral que le PSG attend depuis de nombreuses années?