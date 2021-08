Trophée des champions Lille-PSG: la réponse de Xeka aux "doutes" sur le projet lillois

Elu homme du match pour avoir inscrit le but de la victoire de Lille contre le PSG ce dimanche dans le trophée des champions (1-0), Xeka tient à rassurer supporters et observateurs sur la viabilité du projet lillois.

Christophe Galtier est parti à Nice sur un titre de champion de France, six mois après l'éviction de Gérard Lopez de la présidence du club... faut-il pour autant s'inquiéter pour le LOSC? Pas forcément, à en croire le discours de Xeka. Elu homme du Trophée des champions gagné par Lille face au PSG (1-0) ce dimanche, le milieu de terrain veut rassurer.

"Je sais qu'il y a beaucoup de doutes autour du club mais nous, à l'intérieur, on connaît notre valeur, insiste-t-il au micro d'Amazon Prime Video. On le montre souvent pendant les matchs, le championnat, pendant les Coupes, toutes les compétitions auxquelles le LOSC participe, on montre notre identité. C'est ça qui nous caractérise, et c'est ça qu'il faut continuer à faire."

"On mérite ce trophée"

Xeka a signé le seul but de la rencontre, en fin de première période. Les Lillois, désormais entraînés par Jocelyn Gourvennec, ont ensuite tenu bon dans le deuxième acte, alors que Paris, privé de nombreux cadres, poussait fort pour revenir.

"On a joué comme on fait d'habitude, comme on a fait ces dernières années. Le LOSC a une identité très particulière. On l'a montré encore ce soir. On mérite ce trophée, estime Xeka. Le trophée de meilleur joueur, c'est un bonus. Je suis très content pour ça mais pour moi le plus important c'est l'équipe, qu'on puisse gagner le match, et maintenant tous le fêter ensemble encore, quelques mois après avoir remporté la Ligue 1. Le travail paie. On bosse beaucoup depuis longtemps." Et ce n'est que le début: Lille entamera sa défense du titre en Ligue 1 dimanche à Metz.