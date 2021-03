Turquie: l'immense joie d'un joueur appelé pour la première fois en sélection à 27 ans

A 27 ans, le défenseur turc Alpaslan Oztürk a été appelé en début de semaine pour la toute première fois en équipe nationale A. Les caméras de surveillance de son club, Göztepe, ont filmé le moment où le joueur a appris la grande nouvelle.

Ce coup de fil, il l'avait attendu toute sa carrière. Ou presque. Alors quand il a appris la nouvelle, lundi, Alpaslan Oztürk a eu du mal à cacher sa joie... A 27 ans, le défenseur de Göztepe a été appelé pour la toute première fois en équipe nationale A par le sélectionneur Senol Günes, afin de renforcer le groupe en vue du dernier match de la trêve contre la Lettonie.

Son club a partagé sur les réseaux sociaux le moment, filmé par les caméras de surveillance, où Oztürk décroche son téléphone. Et devient complètement dingue. Après avoir sauté de joie dans le hall, et crié de toutes ses forces, le défenseur a pris les quelques personnes l'entourant dans ses bras, et continué de serrer le poing. Très, très fort.

Une dernière sélection avec les Espoirs en 2014... et plus rien

Né à Anvers, et passé par Beerschot ou le Standard avant de rejoindre le championnat turc en 2014, Alpaslan Oztürk a longtemps hésité entre la sélection turque et la sélection belge, alternant les deux chez les équipes de jeunes. Il a finalement choisi le pays de ses parents, mais après sa dernière sélection chez les Espoirs en 2014 à 21 ans, plus rien. Pendant près de sept ans, Oztürk n'a plus jamais été appelé sous les drapeaux. Jusqu'à cette semaine. Jusqu'à ce que ses performances en Süper Lig soient récompensées.

L'histoire n'a toutefois pas été aussi belle qu'elle aurait pu l'être, puisque l'arrière est resté sur le banc lors du match contre la Lettonie mardi soir (3-3). Oztürk ne compte donc toujours aucune sélection. Mais il a peut-être marqué des points à l'entraînement aux yeux de Günes... Et au pire, il lui restera quelques jolis souvenirs.