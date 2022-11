Turquie: la volée splendide d'Icardi dans le derby stambouliote, une vraie renaissance à Galatasaray

Fantomatique au PSG, Mauro Icardi renaît de ses cendres à Galatasaray. Buteur et passeur décisif il y a deux semaines, le natif de Rosario a inscrit un but magnifique face à Besiktas samedi.

Mauro Icardi a retrouvé la flamme. Prêté à Galatasaray jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant argentin, moribond sous les ordres de Mauricio Pochettino à Paris, vient d’inscrire son deuxième but en Turquie, et quel but! L’ancien joueur de l’Inter a enflammé le derby d’Istanbul contre Besiktas avec une volée splendide du pied gauche à la réception d’une remise intelligente d’un partenaire dans la surface de réparation adverse.

Il s'était déjà montré très habile balle au pied face à Alanyaspor. Alors, renaissance complète ou simple sursaut? L’avenir le dira, mais l’Argentin semble revivre au contact du climat stambouliote après une entrée en matière plutôt discrète, si l'on omet de mentionner cette bagarre générale qu'il avait déclenché.

Des débuts en fanfare, il a déjà connu cela à Paris

Il n'empêche, sur le terrain, Mauro Icardi a semble-t-il l'esprit entièrement tourné vers le football, ce qui n'a pas toujours été le cas ces derniers mois. Il a été décisif à trois reprises lors de ses trois derniers matchs de championnat en Turquie.

Prêté dans un premier temps au PSG en 2019, puis acheté définitivement en 2020 après des débuts en fanfare (14 buts TTC entre octobre et décembre 2019), Mauro Icardi a complètement disparu des radars par la suite, n’inscrivant finalement que 38 buts en 92 rencontres sous le maillot parisien, toutes compétitions confondues, et seulement cinq réalisations la saison passée, perturbée par une crise familiale qui l’a éloignée des terrains. Icardi ne figurait pas dans les plans de Christophe Galtier, qui l’avait tenu à l’écart lors de son arrivée, l’envoyant dans le loft avant de s’en séparer.