Ceferin balance sur la nouvelle Super League et accuse le Real, la Juve et le Barça d'utiliser la guerre en Ukraine

Aleksander Ceferin a mis en garde les clubs qui souhaiteraient relancer le projet de Super League, répétant que ces derniers seraient exclus de toutes les compétitions de l’UEFA. Le patron de l’instance européenne coupe ainsi l’herbe sous le pied d’Andrea Agnelli qui, selon la presse britannique, était sur le point d’annoncer une remise en route du projet de ligue fermée.

Super League vs UEFA, acte II. Ce jeudi, lors d’un sommet organisé par le Financial Time, Aleksander Ceferin s’est exprimé sur une possible relance du projet de ligue fermée. Comme en 2021, le patron de l’instance européenne a répété que les clubs dissidents seraient exclus de toutes compétitions de l’UEFA.

"Ils ont d'abord lancé leur projet de non sens au milieu de la pandémie, maintenant on comprend qu'ils en lancent un autre au milieu d'une guerre. Ces gens doivent vivre dans un univers parallèle", a également lâché le dirigeant de l'UEFA, en référence au conflit déclenché en Ukraine par la Russie. "L'un d'eux m'a appelé pour s'excuser et maintenant ils recommencent."

Agnelli devait s'exprimer dans la journée

Avec cette déclaration, le dirigeant slovène souhaitait devancer Andrea Agnelli, le président de la Juventus, qui devait, selon la presse britannique, annoncer un retour du projet de Super League dans la journée lors de ce même sommet. D'après plusieurs sources, le dirigeant italien devait y présenter des nouvelles propositions pour le projet controversé de ligue fermé, avec quelques modifications par rapport à la proposition initiale.

Dans son allocution, le président de la Juventus devait notamment renoncer au statut de membre permanent "pour maximiser l'impact du jeu sur le bien-être social des électeurs en Europe". Le club turinois, le Real et le Barça affirment que leur projet est "une reconnaissance d'un système qui est cassé."

Alors que l'UEFA considèrait le projet comme mort, les trois clubs estimeraient que leur nouveau modèle permettra la création de clubs compétitifs dans des villes européennes qui n'en n'ont pas actuellement (Luxembourg ou Dublin notamment), afin d'avoir accès à "un football de club de qualité". Dans sa première version, la Super League devait accueillir douze membres permanents (Real Madrid, Barça, l’Atlético de Madrid, l’Inter, l’AC Milan, la Juventus, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea et Tottenham) ainsi que huit autres clubs.