TOUT COMPRENDRE - La guerre entre l'UEFA et le projet de Superleague européenne

Les rumeurs d'une compétition privée entre cadors européens enflamment le football mondial depuis l'automne. Le projet de Superleague a gagné en concret ce dimanche, faisant de nouveau sortir l'UEFA du bois. Retour sur une guerre qui dure.

Un groupe formé de clubs issus de l'élite des équipes du continent européen menace à nouveau de quitter la Ligue des champions. Leur but? Créer une entité indépendante, la fameuse Superleague européenne. Et ce alors que l'UEFA pensait avoir trouvé un accord sur un nouveau format pour sa propre compétition, pour faire de la nouvelle mouture de la Ligue des champions la plus rémunératrice et la plus prestigieuse qui ait jamais existé.

Celui-ci devrait être annoncé lundi... à moins que le calendrier soit à nouveau chamboulé par la "mutinerie" de ce dimanche, qui a donné du concret à cette Superleague qui n'était, jusque-là, qu'une menace de plus en plus grande. Un projet auquel le PSG a décidé de ne pas prendre part, tout comme le Bayern Munich et les autres clubs français comme allemands. L’UEFA prépare la riposte dans cette guerre ouverte entre l'UEFA et l'Association européenne des clubs (ECA).

De la menace au projet concret

Le projet d’une compétition très lucrative et réservée aux plus grands clubs européens fut, pendant très longtemps, un serpent de mer. Les bruits de couloirs permettait de répandre la rumeur... et à l’ECA d’obtenir ce qu’elle voulait dans un cadre établi. Une sorte de moyen de pression pour obtenir plus de garanties en faveur des gros clubs européens.

Mais depuis plusieurs mois, la stratégie a changé, et le projet prend un virage très concret à mesure que les rumeurs de plus en plus insistantes le concernant s’accumulent. La "Superleague" avait été relancée fin octobre lorsque le président démissionnaire du Barça, Josep Maria Bartomeu, avait annoncé que le club catalan avait accepté de participer à un tel projet.

Un danger pour la Ligue des champions les championnats domestiques

Et si ce qui passait à l’époque pour une provocation n’en était pas une? Et si les clubs intéressés avaient tout prévu depuis plusieurs mois, ce que tendait déjà à indiquer des documents révélés dans les Football Leaks? Outre le Barça, le Real Madrid et Manchester United sont régulièrement cités parmi les promoteurs de cette Superleague européenne. Mais jamais encore la menace de sécession n'avait été assumée au grand jour.

L’hostilité de l’UEFA, organisatrice de la Ligue des champions, à une telle ligue est, elle, connue de longue date puisqu’elle menacerait l’existence de ses propres compétitions, à commencer par la C1. Des informations avaient un temps évoqué un soutien de la Fifa, qui aurait représenté une déclaration de guerre à l'UEFA, la plus puissante de ses confédérations.

Une union UEFA-Fifa

Accusé de jouer double-jeu, Gianni Infantino s’était finalement positionné très fermement en début d’année, après avoir pendant longtemps ignoré les appels à l’aide de l’UEFA. La Fifa a en effet affirmé en janvier qu'elle ne reconnaîtrait pas une éventuelle Superleague européenne et bannirait de ses propres compétitions tout joueur ou club participant à ce projet, relancé ces dernières heures.

L'instance est d'ailleurs cité dans le communiqué de l'UEFA ce dimanche, dans lequel les menaces contre les clubs désireux de rejoindre la Superleague sont réitérées: "Comme annoncé précédemment par la Fifa et les six fédérations, les clubs concernés seront bannis des autres compétitions domestiques, européennes ou mondiales, et les joueurs pourraient se voir interdire de représenter leur équipe nationale."

Avant même l'officialisation d'un tel projet, qui pourrait intervenir dans la soirée, l’UEFA a pris les devants et dénoncé "un projet fondé sur l'intérêt personnel de quelques clubs à un moment où la société a plus que jamais besoin de solidarité". Elle prévient qu’elle mettra en œuvre "toutes les mesures à notre disposition, à tous les niveaux, tant judiciaires que sportifs, afin d'empêcher que cela ne se produise". Le cessez-le-feu n'est donc pas encore de mise.