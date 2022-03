Un ancien recruteur de Ligue 1 condamné à 18 ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur mineurs

La Cour d’assises de Paris a condamné Ahmed G., un ancien recruteur de Ligue 1, à une peine de 18 ans de prison pour viols et agressions sexuelles, jeudi. Treize jeunes footballeurs l’accusaient de ces actes commis entre 2003 et 2018.

Jeudi soir, Ahmed G. a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de Paris. L'ancien recruteur de Ligue 1, passé par exemple par le FC Nantes, et âgé de 49 ans sera également soumis à un suivi socio-judiciaire de cinq ans avec une obligation de soins. Ses avocats pourraient faire appel de cette décision dans les prochains jours. Le procès a duré deux semaines avec des débats à huis clos.

Les jurés sont allés plus loin que les réquisitions

Dans cette affaire, l'avocat général avait requis 15 ans. Les jurés de la Cour d'assises de Paris ont donc pris une décision encore plus forte. "C’est un bon signe envoyé aux victimes, c'est un soulagement pour nous, confie un membre de l'entourage des victimes. Maintenant, on va devoir continuer la reconstruction des gamins, sauf s'il y a un appel ce qui pourrait nous replonger encore une fois dans l'affaire."

Treize jeunes footballeurs s’étaient constituées parties civiles pour dénoncer des faits qui ont eu lieu entre 2003 et 2018. Neuf sont concernés par des faits de viols ou agressions sexuelles. L’ancien recruteur était accusé de "viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité" sur mineurs de moins de 15 ans et tentatives, "propositions sexuelles par voie électronique" et "corruption de mineurs".